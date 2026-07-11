Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je da se snažno nevreme koje je pogodilo delove zapadne Srbije premešta ka centralnim krajevima zemlje.

Na području Zlatiborskog okruga, na potezu Bajina Bašta – Užice sa okolinom, pljuskovi praćeni grmljavinom, gradom i jakim vetrom trajali su oko sat vremena.

Kako navodi RHMZ, olujni sistem sada se kreće ka Šumadiji i Pomoravlju, gde se u naredna tri časa očekuju najintenzivnije vremenske nepogode.

Istovremeno, u naredna dva sata pljuskovi sa grmljavinom očekuju se i u pojedinim delovima Vojvodine, ali će tamo nestabilnosti biti ređe i uglavnom lokalnog karaktera.

Na istoku i jugu Srbije zadržaće se pretežno sunčano vreme.

Duvaće slab do umeren vetar zapadnog pravca, dok će najviša dnevna temperatura biti od 30 do 34 stepena.

Evo kakvo nas vreme očekuje narednih dana

U nedelju će vreme biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na severu Srbije uglavnom će biti suvo, dok se u ostalim krajevima očekuju povremena kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar će biti slab do umeren, a sredinom dana i posle podne u Vojvodini, na istoku Srbije i u zonama gde bude pljuskova povremeno će biti pojačan severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se između 15 i 20 stepeni, dok će maksimalna dnevna biti od 27 do 31 stepen.

U ponedeljak će se smenjivati sunčani periodi i oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše ponegde.

Tokom utorka i srede očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, uz maksimalne temperature od 32 do 34 stepena.

Od četvrtka meteorolozi ponovo najavljuju nestabilnije vreme sa uslovima za kratkotrajne pljuskove i grmljavinu.

Za naredni vikend prognozira se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz maksimalne temperature oko, a ponegde i iznad 35 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi apeluju na građane da prate upozorenja nadležnih službi i budu posebno oprezni u područjima zahvaćenim grmljavinskim nepogodama zbog mogućih obilnih pljuskova, grada i jakih udara vetra.

Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ)