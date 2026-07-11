Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je vanredni inspekcijski nadzor u prometu elektronskih cigareta i srodnih proizvoda, nakon kojeg je sa tržišta Republike Srbije povučeno ukupno 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa.

Prema procenama, vrednost povučenih proizvoda iznosi oko 24 miliona dinara.

Tokom kontrole utvrđeno je da elektronske cigarete nisu bile u skladu sa odredbama Zakona o duvanu, zbog čega je inspekcija naložila njihovo hitno povlačenje iz prodaje.

Zabranjena dalja prodaja do otklanjanja nepravilnosti

Pored povlačenja proizvoda, nadležni organi zabranili su njihovo dalje stavljanje u promet sve dok utvrđene nepravilnosti ne budu otklonjene.

Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede navode da je cilj sprovedenog nadzora dosledna primena zakona, zaštita potrošača i obezbeđivanje jednakih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji svoje proizvode plasiraju na tržište Srbije.

Kako ističu, Poljoprivredna inspekcija će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama prometa duvanskih i srodnih proizvoda, a u svim slučajevima u kojima budu utvrđene nepravilnosti biće preduzimane mere propisane zakonom.

Izvor: Biznis Kurir