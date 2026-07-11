Istovremeno, prvi grmljavinski razvoji u naredna dva časa prognoziraju se i na području zapadne Srbije, dok se do kraja dana (uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti) očekuju i u ostalim regionima u zemlji, najavljuje RHMZ.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadnih pravaca.

Najviša temperatura biće od 30 do 34 stepena.

Kako su ranije istakli u hitnom upozorenju RHMZ, plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju danas i sutra (11. i 12.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.