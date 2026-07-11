Dok se u pojedinim zemljama regiona beleži porast broja obolelih od malih boginja, epidemiolozi upozoravaju da ni Srbija nije van opasnosti.

U Bugarskoj je do sada registrovano 446 slučajeva morbila, a čak 83 odsto obolelih čine deca uzrasta od pet do devet godina.

Iako su od početka godine u Srbiji potvrđena samo dva slučaja – jedan u aprilu u Novom Pazaru i drugi u maju u Beogradu – iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" poručuju da nema mesta opuštanju.

Da bi se sprečilo širenje malih boginja u populaciji, potrebno je da najmanje 95 odsto stanovništva ima imunitet, što se može postići jedino visokim obuhvatom pravovremene imunizacije MMR vakcinom - navode iz Batuta.

Dodaju da je tokom poslednjih šest godina obuhvat prvom dozom MMR vakcine u drugoj godini života bio ispod 85 odsto, dok je tokom 2025. godine iznosio svega 72,8 odsto.

Rizik postoji ukoliko virus bude unet u Srbiju

Iz Batuta upozoravaju da upravo zbog nedovoljnog obuhvata vakcinacijom postoji mogućnost pojave novih slučajeva i eventualnog širenja bolesti ukoliko virus bude unet u Srbiju.

Podsećaju da je tokom 2024. godine registrovano čak 884 slučaja morbila, dok je prošle godine potvrđeno 210 obolelih, uz epidemije u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu i Južnobanatskom okrugu.

Sve dok se ne dostignu odgovarajuće vrednosti obuhvata imunizacijom MMR vakcinom, postoji potencijalni rizik od širenja morbila, a najveći rizik imaju nevakcinisana deca najmlađeg uzrasta - poručuju iz Batuta.

Stručnjaci upozoravaju na moguće komplikacije

Pedijatar dr Saša Milićević upozorava da su male boginje među najzaraznijim virusnim bolestima.

Epidemije se povremeno javljaju u različitim zemljama regiona jer se virus veoma lako prenosi. Dodatni rizik predstavljaju česta putovanja, pošto zaražena osoba može preneti virus i tokom boravka u zatvorenim prostorima, poput aviona - rekao je dr Milićević.

On upozorava da bolest kod pojedinih pacijenata može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući upalu pluća, zapaljenje mozga i gubitak vida.

Simptomi malih boginja

povišena telesna temperatura

curenje nosa

kašalj

konjunktivitis

osip koji se prvo javlja na licu, iza ušiju i na vratu, a zatim se širi po telu

Moguće komplikacije

upala pluća

zapaljenje srednjeg uha

dijareja

zapaljenje mozga

gubitak vida

Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Kurir