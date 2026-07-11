Dok se u pojedinim zemljama regiona beleži porast broja obolelih od malih boginja, epidemiolozi upozoravaju da ni Srbija nije van opasnosti.
U Bugarskoj je do sada registrovano 446 slučajeva morbila, a čak 83 odsto obolelih čine deca uzrasta od pet do devet godina.
Iako su od početka godine u Srbiji potvrđena samo dva slučaja – jedan u aprilu u Novom Pazaru i drugi u maju u Beogradu – iz Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" poručuju da nema mesta opuštanju.
- Da bi se sprečilo širenje malih boginja u populaciji, potrebno je da najmanje 95 odsto stanovništva ima imunitet, što se može postići jedino visokim obuhvatom pravovremene imunizacije MMR vakcinom - navode iz Batuta.
Dodaju da je tokom poslednjih šest godina obuhvat prvom dozom MMR vakcine u drugoj godini života bio ispod 85 odsto, dok je tokom 2025. godine iznosio svega 72,8 odsto.
Rizik postoji ukoliko virus bude unet u Srbiju
Iz Batuta upozoravaju da upravo zbog nedovoljnog obuhvata vakcinacijom postoji mogućnost pojave novih slučajeva i eventualnog širenja bolesti ukoliko virus bude unet u Srbiju.
Podsećaju da je tokom 2024. godine registrovano čak 884 slučaja morbila, dok je prošle godine potvrđeno 210 obolelih, uz epidemije u Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu i Južnobanatskom okrugu.
- Sve dok se ne dostignu odgovarajuće vrednosti obuhvata imunizacijom MMR vakcinom, postoji potencijalni rizik od širenja morbila, a najveći rizik imaju nevakcinisana deca najmlađeg uzrasta - poručuju iz Batuta.
Stručnjaci upozoravaju na moguće komplikacije
Pedijatar dr Saša Milićević upozorava da su male boginje među najzaraznijim virusnim bolestima.
- Epidemije se povremeno javljaju u različitim zemljama regiona jer se virus veoma lako prenosi. Dodatni rizik predstavljaju česta putovanja, pošto zaražena osoba može preneti virus i tokom boravka u zatvorenim prostorima, poput aviona - rekao je dr Milićević.
On upozorava da bolest kod pojedinih pacijenata može izazvati ozbiljne komplikacije, uključujući upalu pluća, zapaljenje mozga i gubitak vida.
Simptomi malih boginja
- povišena telesna temperatura
- curenje nosa
- kašalj
- konjunktivitis
- osip koji se prvo javlja na licu, iza ušiju i na vratu, a zatim se širi po telu
Moguće komplikacije
- upala pluća
- zapaljenje srednjeg uha
- dijareja
- zapaljenje mozga
- gubitak vida
Izvor: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Kurir
Komentari (0)