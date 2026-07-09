Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je da nije bilo neočekivano to što je EU odbacila pozive aerodroma i avio-kompanija da obustavi primenu novih biometrijskih graničnih kontrola za državljane zemalja koje nisu članice EU, odnosno EES sistema, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima na pojedinim prelazima.

Seničić je za Tanjug rekao da kada EU donese neki propis, sve zemlje članice su dužne da o njemu glasaju i potreban je konsenzus, i dodao da obzirom na to da je ova odluka usvojena u Evropskom parlamentu bilo bi neozbiljno očekivati da će oni to da ukinu.

- Nalaze se neki mali prozori, oni su to već uradili u aprilu kada su dozvolili svim državama članicama u slučaju gužvi da se sistem suspenduje, i oni na tome i dalje insistiraju kroz ovu priču. Zanimljivo je to što su dali preporuke aerodromima da treba da se zaposli veći broj ljudi, da se obezbedi veći broj tehničkih uređaja preko kojih se to radi. Nadam se da će aerodromi biti dosledni i da će prihvatiti te sugestije obzirom da je sada potpuno jasno da ove procedure ostaju onako kako je bilo planirano - naveo je on.

Komentarišući to što su zvaničnici EU najavili da će na 20 graničnih prelaza koja predstavljaju „teška mesta“, države članice morati da preduzmu mere za smanjenje gužvi, Seničić je rekao da će na najfrekventijim aerodromima u Nemačkoj i Španiji, pogotovo u toku letnje sezone, morati da se zaposli veći broj radnika, da se uradi bolja organizacija samih aerodroma kao i povećanje broja uređaja kontrole jer je to jedan od načina da se ovaj problem reši.

Prema njegovoj oceni, imajući u vidu da EU ne pominje mogućnost nekakve aplikacije koja bi putnicima omogućila da unapred sve to urade, osim povećanja broja radnika i uređaja ne postoji drugo adekvatno rešenje.

Na pitanje šta trenutno predstavlja najveći izazov za putnike iz Srbije, Seničić je istakao da rast troškova putovanja predstavlja veći izazov za putnike od administrativnih procedura, jer se to oseća u celom svetu.

- Mislim da je pad interesovanja koji je krenuo još u martu vezan za neočekivano povećanje cena na svim destinacijama. Sama neizvesnost oko toga koliko ćete novca potrošiti i koliko je potrebno za jedno pristojno letovanje, dovodi do toga da imamo smanjeno interesovanje za ovu sezonu. Procedure na granicama su uticale na jako mali broj putnika da se opredeli na neke destinacije gde tih pravila nema - objasnio je Seničić.

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