Berba borovnica je u punom jeku, a plavi plodovi ovog leta imaju dobru cenu, pa je zarada proizvođačima zagarantovana. Momčilo Paunović sa Rudnika borovnicu gaji već 20 godina i više je nego zadovoljan rezultatima.

- Najveća stvar koju pružam borovnici, pored prirodnih uslova koje ona ovde ima, jeste ljubav. Kad zagrlim taj moj žbun i kažem: „Plavušo moja lepa, kako si ti meni rodila“, pa kako onda ne bi rodila - kaže uz osmeh Momčilo za RINA.

Na pitanje da li je upravo to tajna da borovnica dobro rađa već 20 godina, kaže da su zemljište i ljubav uložena u uzgoj voćke ključni.

- Apsolutno. Bez ikakvih herbicida, pesticida, bez đubrenja, bez ičega. Doduše, dobio sam sertifikat kada sam davao zemljište na analizu i tamo piše da nije potrebno đubrenje, da je zemljište bogato humusom, kalijumom i svim potrebnim sastojcima. Ovde kad šutnete nogom, napravite rupu u zemlji. To znači da je zemlja meka, rastresita i da borovnici ovo podneblje baš odgovara - kaže Momčilo.

Ovaj zasad ne traži velika ulaganja, jer se borovnica na ovom lokalitetu odlično prilagodila. Momčilo je, uz relativno malo ulaganja, postigao odličan prinos i kvalitet.

- Sortiment čine tri sorte: rana patriot, srednje rana blukrop i nešto kasnija brigit blu. Berba traje od polovine juna pa skoro do polovine avgusta, dakle skoro dva meseca. Što se tiče posla, potrebno je zalivanje kada zatreba, košenje između redova i pravilna rezidba. Berba nam je najveći problem, drugo ništa. Evo, vidite i sami kakav je zasad, vitalan, kao da je juče posađen - kaže Momčilo.

Kako ističe, za uspeh u proizvodnji borovnice, osim dobrog podneblja i pravilno odabranog sortimenta, veoma je važan i odnos prema biljkama.

- Apsolutno je bitna ljubav. Neki su me pitali kako nemam ni protivgradnu mrežu. Ja kažem - nemam. Ako gospod bog reši da ovo jednom sravni sa zemljom, to je njegova volja. Neću ovu biljku da sputavam. Neka bude otvorena prema suncu i prema nebu. Vidi se da kad je slobodna, ona najbolje rađa - kaže ovaj proizvođač.

Borovnica i ove sezone ima dobru cenu. Za kilogram plavih plodova potrebno je izdvojiti oko 1.000 dinara, dok se na ovoj plantaži kilogram prodaje za 800 dinara. Momčilo je za celokupan ovogodišnji rod već obezbedio kupce.

- Ove godine cena je 800 dinara za kilogram iz naše plantaže. Ako smem da kažem, celokupna proizvodnja je već unapred rasprodata. Imam svoje mušterije koje godinama kupuju od mene. Jutros sam imao isporuku - jedna moja prijateljica okupila je dvadesetak svojih prijatelja i za Novi Sad je otišlo oko 150 kilograma borovnice - kaže Momčilo.

Kvalitet i veličina plodova su odlični, a očekivani prinos ove godine biće veći nego lane.

- Prošle godine imali smo oko dve i po tone, a ove godine očekujem i više. To je negde preko 12 i po tona po hektaru, što mislim da je izuzetan prinos - dodaje Momčilo.

U berbi borovnice u voćnjaku kod Momčila učestvuju i mladi sezonci, kojima je ovo prilika da tokom leta zarade džeparac.

- Treba birati da dole ne bude zeleno ni crveno nego da plod bude potpuno zreo. Ja za sebe berem bolje nego inače. Prvi put berem - kaže jedna od beračica.

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