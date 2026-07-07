Evropski parlament usvojio je danas nova pravila o pravima putnika u vazdušnom saobraćaju.

Novim pravilima zadržava se pravo putnika na naknadu u slučaju kašnjenja leta dužeg od tri sata ili otkazivanja leta manje od 14 dana pre planiranog polaska.

Iznosi naknada ostaju 250 evra za letove do 1.500 kilometara, 400 evra za letove unutar EU i za letove između 1.500 i 3.500 kilometara, kao i 600 evra za ostale letove.

Prema novim pravilima, avio-kompanije će morati da putnike elektronski obaveste o njihovim pravima i mogućnosti podnošenja zahteva za naknadu najkasnije 96 sati nakon dolaska.

Nakon prijema zahteva, prevoznici će morati odmah da potvrde prijem, a u roku od 30 dana da isplate naknadu ili obrazlože odbijanje zahteva.

Novim pravilima biće zabranjena praksa "no-show", prema kojoj je putnicima moglo da bude uskraćeno ukrcavanje na povratni let ukoliko nisu koristili odlazni let.

Uvedena je i veća transparentnost cena karata, pa će osnovna prikazana cena, uključujući dozvoljeni ručni prtljag, morati jasno da bude navedena pre početka rezervacije kako bi putnici lakše mogli da porede ponude različitih prevoznika.

Dodatno su ojačana prava osoba sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, dece, trudnica i maloletnika bez pratnje.

Trudnicama, deci mlađoj od 14 godina, porodicama i osobama koje prate putnike sa smanjenom pokretljivošću moraće da bude omogućeno zajedničko sedenje bez dodatne naknade.

Osobe sa smanjenom pokretljivošću dobiće veća prava na pomoć, prioritet pri preusmeravanju putovanja, kao i besplatan prevoz pomagala za kretanje i pasa pomagača, prenela je Hina.

Parlament je usvojio nova pravila s 646 glasova "za", 12 "protiv" i tri "suzdržana.

(Tanjug)