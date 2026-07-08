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"Naime, Evropska komisija je obavestila zemlje članice kako je saopštio podparol EK Giom Mersije da je procenjeno ispunjenje obaveza Srbije preuzetih 2024. godine u vezi pravosudnih reformi, medija, REMa i izborni okvir. Uzimajući to u obzir komisija smatra da bi Klaster 3 mogao biti otvoren u julu ove godine.

Istovremeno Evropski Parlament je usvojio izveštaj o Srbiji za 2025. godinu, i to ubedljivom većinom, sa 468 glasova za, 116 protiv i 79 uzdržanih. Obzirom da je predlog ovog izveštaja podneo izvestilac za Srbiju Tonino Picula, izveštaj sadrži samo sve negativno o Srbiji i to u svim segmentima.

U istom danu su ambasadori zemalja EU raspravljali o preporuci Evropske komisije o otvaranju Klastera 3 za Srbiju. Protiv ovog predloga bile su tri baltičke zemlje, Letonija, Estonija i Litvanija, kao i Belgija, Holandija i Švedska i naravno Hrvatska i Bugarska. Što se tiče baltičkih zemalja razlog je jasan i to je Rusija, a Belgiji, Holandiji i Švedskoj pridružili su se Luksemburg i Danska. Istovremeno je i Marta Kos, evropska komesarka, pohvalila napredak Srbije kada je reč o reformi pravosuđa i donošenja zakona u vezi sa izbornim procesom.

Odmah upada u oči da su za otvaranje Klastera 3 pored drugih bile i 4 najveće zemlje ekonomije EU, Nemačka, Francuska, Italija, Španija.

Što se Srbije tiče mi možemo hladne glave da kažemo, da dok je ovakav sistem glasanja u EU, što se tiče Hrvatske i Bugarske, mi nikada nećemo biti članica EU. Svima je dobro poznato kakve su u oba svetska rata Hrvatska - Hrvati i Bugarska - Bugari činili zločine nad srpskim stanovništvom i civilima. Svi dobro znamo i kako su i prošli u oba rata, tako da sadašnje njihovo ponašanje prema Srbiji nimalo ne čudi. Što se Hrvatske tiče nećemo zaboraviti ni dešavanje 1991.-1995. kada je iz Hrvatske proterano skoro sve srpsko stanovništvo.

U oba svetska rata i Hrvatska i Bugarska imale su istog patrona, a to je Nemačka, a Hrvatska i 1991.godine.

Čitajući izveštaje o ovom glasanju i znajući da će ovakvi stavovi da se pojavljuju, sve po pomalo groteksno podseća na jedan od crtanih filmova. Iza jednog ogromnog psa kriju se mali i uporno reže i laju, puni su sopstvene hrabrosti. Ovo sve traje dok velikom ne dosade, okrene se i lupi ih šapom. Svaka slučajnost sa gore navedenim malim zemljama je namerna.

Sve ovo što se desilo i dešava, vlast u Srbiji nimalo ne iznenađuje, kao i dobre poznavaoce političkih prilika u EU.

U zadnja dva dana u Beogradu je održana konferencija predstavnika parlamenata država kandidata za EU. Većinom su bili prisutni predstavnici parlamenata, a domaćin je bila predsednica našeg Ana Brnabić. Pozdravni govor na početku je održao i naš predsednik Republike Aleksandar Vučić. Pored ostalog on je izjavio da ne očekuje skoro proširenje EU. Ovo nisu bile reči skeptika ili pesimiste već reči državnika koji dobro prepoznaje politička kretnja u Evropi.

Što se Srbije tiče, ona se nezadrživo ekonomski razvija i geografski je evropska zemlja".