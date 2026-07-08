Meštani Bogatića i okolnih mesta ponovo se suočavaju sa ozbiljnim ekološkim problemom. Na deponiji "Majdan" danas je ponovo izbio požar, a nimci sa lica mesta pokazuju dramatične prizore.

Iznad deponije se vije gust, crni dim koji je vidljiv iz gotovo svih delova opštine. Vetar koji povremeno menja pravac širi neprijatne mirise i toksične materije direktno ka kućama.

Na terenu se očekuje reagovanje nadležnih komunalnih službi i vatrogasno-spasilačkih jedinica kako bi se sprečilo dalje širenje vatre na okolne parcele i smanjila emisija štetnih gasova.