Povratak sa letovanja iz Grčke za jednu porodicu iz Srbije pretvorio se u pravu dramu nakon što su na pumpi kod Kumanova izgubili mobilni telefon sa fotografijama svoje dece koje, kako navode, možda nisu sačuvane na iCloudu.

"Telefon nas ne zanima, samo uspomene"

U objavi u Fejsbuk grupi "Grčka info", vlasnica je navela da je izgubljen plavi iPhone 13 sa bordo maskicom na Makpetrol pumpi kod Kumanova, na izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji.

- Prijatelji, putnici, molim vas za minut pažnje i deljenje! Danas nam je na Makpetrol pumpi kod Kumanova, na izlazu iz Severne Makedonije ka Srbiji, ispao telefon iz auta. U pitanju je plavi iPhone 13 sa bordo maskicom - napisala je.

Kako ističe, vrednost telefona nije ono što ih najviše boli.

- Telefon nam je neprocenjivo važan zbog fotografija dece koje možda nisu prebačene na iCloud. Sam uređaj nas uopšte ne zanima, uspomene su nam sve - navela je.

Porodica je aktivirala opciju "Lost mode", pa je telefon zaključan i neupotrebljiv.

Istovremeno su poručili da su spremni da ponude novčanu nagradu poštenom pronalazaču.

Iskustvo druge putnice vratilo im nadu

Ispod objave javila se Jasmina, koja je ispričala da je pre četiri godine na istoj pumpi doživela gotovo identičnu situaciju.

- Meni se ista stvar dogodila na toj istoj pumpi pre četiri godine. Radnik pumpe je pronašao telefon i uneo ga unutra. Vratili su mi ga, a ja sam ih, naravno, častila. Probajte da kontaktirate pumpu direktno, nadam se da ćete ga pronaći - napisala je.

Njena priča ulila je nadu porodici da bi i njihov telefon mogao da završi u rukama poštenih radnika.

Porodica sada apeluje na sve koji prolaze ovom rutom ili poznaju nekoga ko radi na pumpi kod Kumanova da provere da li je uređaj pronađen.