Na tržištu povoljnih nekretnina u Srbiji osvanuo je još jedan oglas koji je privukao pažnju kupaca. U Fejsbuk grupi "Jeftine kuće" objavljena je prodaja kuće u selu Međa, u opštini Žitište, po ceni od svega 13.500 evra.

Nekretnina može biti zanimljiva svima koji traže miran život na selu ili žele povoljnu kuću sa velikim placem.

Kuća sa 30 ari placa

Prema navodima iz oglasa, kuća se nalazi na placu od 30 ari, a poseduje osnovnu infrastrukturu neophodnu za život.

Nekretnina ima:

struju,

vodu,

gas,

kupatilo.

Selo Međa udaljeno je oko 45 kilometara od Zrenjanina, a nalazi se u opštini Žitište, u srednjem Banatu.

Mirno selo u srcu Banata

Međa je poznata po prostranim ravnicama, plodnom zemljištu i mirnom seoskom okruženju. Blizina Zrenjanina omogućava lak pristup svim važnijim sadržajima, dok je sama lokacija pogodna za one koji žele da se bave poljoprivredom ili da uživaju u životu van gradske gužve.

Veliki plac pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uzgoj domaćih životinja, što ovu nekretninu čini dobrom prilikom za porodice ili kupce koji traže povoljno seosko domaćinstvo.

Vlasnik kuću prodaje za 13.500 evra.