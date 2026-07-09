Perica se spremio da izađe u grad, pa pita oca:
- Tata, imaš li para?
Stari mu odgovori:
- Ja imam, ne sekiraj se ti za mene.
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Vic dana: Perica se spremio da izađe u grad, pa pita oca...
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Perica se spremio da izađe u grad, pa pita oca:
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