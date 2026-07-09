U Srbiji će danas preovlađivati sunčano i toplo vreme, dok će se više oblačnosti i slaba kiša zadržati još samo tokom jutra na jugu i jugoistoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema prognozi, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, a jutarnje temperature kretaće se oko 13 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura dostići oko 30 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren severozapadni vetar. Maksimalna dnevna temperatura iznosiće oko 28 stepeni.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, očekuje se pretežno sunčano vreme, a dnevne temperature biće u granicama proseka za ovaj deo jula i kretaće se od 27 do 33 stepena.

Čubrilo: Sveže noći, prijatni dani i povremena nestabilnost

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će posle prolaska hladnog fronta u četvrtak i petak vreme biti uglavnom suvo, uz znatno svežije noći.

Kako ističe, minimalne temperature će ponegde padati i ispod 10 stepeni Celzijusa, dok će tokom dana biti prijatno toplo. Za vikend se očekuju maksimalne temperature od 24 do 30 stepeni, ali uz povećanu mogućnost nestabilnosti, naročito u nedelju u planinskim predelima regiona.

Od početka naredne sedmice ponovo će preovlađivati suvo vreme, uz blago osveženje i maksimalne temperature do 27 stepeni. Oko 16. jula moguća je tek retka pojava lokalnih nestabilnosti.

Najtopliji deo jula tek sledi

Čubrilo procenjuje da će najtopliji period uslediti do oko 20. jula, kada će se dnevni maksimumi kretati između 27 i 34 stepena Celzijusa, što odgovara uobičajenim letnjim vrednostima za ovaj deo godine.

Oko 20. jula ponovo postoji mogućnost prolaznog osveženja, praćenog pljuskovima i grmljavinom.

Prema njegovoj proceni, jul će se i dalje odvijati u znaku umereno toplog vremena, dok će glavnina izrazito visokih temperatura i dalje ostati nad zapadnim delovima evropskog kontinenta.

BONUS VIDEO