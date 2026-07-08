Ona je opozicionara suočila sa neprijatnom činjenicom da su studenti-blokaderi prosto pojeli tradicionalnu opoziciju.

"Vaša teza o potrebi stvaranja zajedničkog fronta, koja stoji godinu i po unazad, je obrnuto proporcionalna onome što se dešava na terenu i kada je reč o vašem pokretu i kada je reč o drugoj opoziciji, i kada je reč o studentima, jer nema toga. Nema fronta!"

"Vi niste više zajedno sa evropskom platformom", zaključila je ona.

Novaković je tokom njene tirade zamuckivao, bez uspešne replike.