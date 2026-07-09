Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zemun, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, podneće krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv A. P. (21), zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i neovlašćeno držanje opojnih droga.

Sumnja se da je juče ujutro oko pet časova, u naselju Nova Galenika u Zemunu, oštetio više vetrobranskih stakala i retrovizora na automobilima i motociklima, kao i da je polomio više prozora na stambenim objektima.

Policija ga je ubrzo identifikovala i pronašla, a pretresom stana u kojem boravi pronađena su četiri paketića sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana, kao i manja količina bele praškaste materije za koju se takođe sumnja da je opojna droga.

Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.