Naizgled bezazlen predmet koji mnogi bez razmišljanja stavljaju u ručni prtljag može vam neočekivano zakomplikovati prolazak kroz bezbednosnu kontrolu na aerodromu. Iako nije zabranjen, njegov specifičan oblik često privlači pažnju službenika.

Putnici obično očekuju brz prolazak kroz skener kako bi nastavili ka izlazu ili prodavnicama, ali ponekad dolazi do zastoja i dodatnih provera. Razlog može biti upravo predmet koji na prvi pogled deluje potpuno bezazlen – špil karata, bilo da je reč o igrama poput UNO-a, kolekcionarskim kartama ili čak tarot špilovima.

Takvi predmeti poslednjih godina sve su češći u prtljagu, naročito među putnicima koji žele da prekrate vreme bez interneta ili da se zabave tokom putovanja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da njihov izgled na rendgenskim uređajima može izazvati sumnju.

Zašto dolazi do dodatnih provera?

Prema podacima Transportation Security Administration, gusto složene karte na skeneru mogu izgledati kao kompaktan, neproziran blok. Zbog toga je teže proceniti da li se unutar njih nalazi još nešto, pa često završavaju na dodatnoj kontroli.

Na rendgenskim snimcima takvi snopovi papira mogu delovati kao tamna masa, ponekad nalik predmetima koji zahtevaju detaljniji pregled. Zbog toga službenici postupaju oprezno i izdvajaju ih za dodatnu proveru.

Kako izbeći zadržavanje

Da biste ubrzali prolazak kroz kontrolu i izbegli nepotrebna zadržavanja, preporučuje se:

Izvadite špil karata iz torbe pre skeniranja

Stavite ga u posebnu tacnu, kao što radite sa telefonom ili elektronikom

Držite stvari pregledno raspoređene u ručnom prtljagu

Na taj način smanjujete mogućnost dodatnih pregleda i olakšavate rad bezbednosnim službama, a sebi obezbeđujete brži i jednostavniji prolazak kroz aerodromsku kontrolu.