Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija, kada je reč o otvaranju klastera 3, razumela poruku Evropske unije i da se ne ljuti, ali da je ipak važnije to što u Srbiji raste životni standard građana i što smo po visini primanja ispred regiona i nekih članica EU.

"Mi moramo da razmišljamo o životu naših ljudi. Dobro smo razumeli poruku Evropske unije, ne ljutimo se, to su naši partneri, vi želite neke druge ljude, sve je to okej", rekao je za RTS Vučić.

Dodao je da je za nas važno da nam raste životni standard, da pretičemo i zemlje Evropske unije i one koje su tobože ispred nas na evropskom putu.

"I već smo neke pretekli. U regionu sve, a čak i najmanje jednu, a uskoro i drugu članicu Evropske unije. I po visini primanja, pre svega plata i to ne u javnom sektoru već i u javnom i u privatnom, kombinovano. To je ono za šta živimo", istakao je Vučić.

Naveo je da u Srbiju dolazi sve više investicija iz Azije. Izrazio je takođe zahvalnost onima koji su u Briselu uložili napor i borili se za Srbiju.

"Zahvalan sam (Ursuli) Fon der Lajen i (Antoniju) Košti, oni su stvarno uložili napor i čak su se borili za Srbiju, i mislim da građani Srbije to ne treba da im zaborave. Ali mi treba da živimo racionalan život, da gledamo šta je to kako nama može da bude bolje i to je to", rekao je Vučić.

Dodao je da ipak i dalje ima neku vrstu nade da će Srbiji biti otvoren klaster 3.

"Nekada ste mogli da napredujete i da budete uspešni samo kao članica Evropske unije. Mi nećemo skoro postati članica Evropske unije, kao što neće ni Ukrajina, kao što neće ni mnoge druge zemlje. Ukrajina je suviše velika da bi EU mogla da prihvati, mi smo za region suviše veliki da bi mogli da nas prihvate. I, naravno, postoje i neke druge stvari, od Kosova i Metohije, odnosa prema Rusiji, prema Narodnoj Republici Kini i tako dalje, sve više i prema Sjedinjenim Američkim Državama", kazao je predsednik Vučić.