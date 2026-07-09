Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Sopota i prevezene su u Urgentni centar Vojnomedicinske akademije (VMA).

Glavni dežurni anesteziolog VMA, pukovnik dr Rade Vuković, izjavio je da su povređeni primljeni u ranim jutarnjim časovima i da je u toku dijagnostička obrada.

Kako je naveo, oba pacijenta su u trenutku prijema bila u vidno alkoholisanom stanju.

– Nisu životno ugroženi, ali su zadobili obimne povrede. Nakon završetka dijagnostike biće adekvatno zbrinuti – rekao je dr Vuković.

RTS