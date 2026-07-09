Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Nakon sastanka javnosti će biti prosleđeno saopštenje.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Nakon sastanka javnosti će biti prosleđeno saopštenje.
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