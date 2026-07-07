Evropska unija planira da uvede sistem ocenjivanja održivosti za data centre kako bi podstakla veću energetsku efikasnost u sektoru koji se ubrzano širi zbog razvoja veštačke inteligencije i sve više opterećuje elektroenergetske mreže, prenosi Blumberg njuz.

Evropska komisija trebalo bi krajem jula da predstavi predlog regulative prema kojem bi novi i postojeći data centri dobijali elektronske energetske oznake, slične onima koje već postoje za kućne uređaje.

Cilj je da kompanije smanje potrošnju električne energije i vode, koriste više čiste energije i povećaju korišćenje otpadne toplote za grejanje objekata i sistema daljinskog grejanja, navodi se u nacrtu koji je videla njujorška agencija.

Rast sektora data centara ubrzava razvoj veštačke inteligencije, ali istovremeno povećava pritisak na evropsku energetsku infrastrukturu. Prema procenama Komisije, potrošnja električne energije data centara u Evropskoj uniji mogla bi do kraja decenije da premaši tri odsto ukupne potrošnje struje u Uniji.

Poseban izazov predstavljaju AI data centri, koji zahtevaju znatno više energije od tradicionalnih objekata za skladištenje i obradu podataka. Prema analizi nemačkog instituta Interfejs, jedan server u AI data centru može da troši od tri do deset puta više električne energije od servera u klasičnom data centru.

Stručnjaci upozoravaju da veliki AI klasteri snage od 100 do 300 megavata po potrošnji sve više liče na energetski intenzivna industrijska postrojenja, a ne na klasičnu IT infrastrukturu.