OVAN

POSAO: Fokusirani ste na novi idejni projekat. Razmišljate o svim detaljima. Pokušavate da otkrijete potencijalne slabe tačke i da ih unapred eliminišete. Posvećeni ste poslu.

LJUBAV: Odnos sa bračnom partnerkom nije najbolji. Imate utisak da vas ne razume, niti da ste joj previše bitni. Prihvatate situaciju i distancirate se. Nemate volju da se trudite oko nje.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja je loše prikazana. Mogući su problemi sa kostima, kožom ili zubima. Moguć je bol u ledjima, zglobovi su osetljivi i kolena mogu da vam klecaju.

BIK

POSAO: Posao se odvija upravo onako kako ste želeli. Imate velike planove i želite da ostvarite saradnju sa inostranim partnerima. Sa puno optimizma ih kontaktirate.

LJUBAV: Niste zadovoljni emotivnom sferom. Iako ste zvanično zauzeti, smeta vam ponašanje partnerke. Priželjkujete da je drugačija i da vam pokazuje više ljubavi i pažnje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je prikazano kao stabilno. Osećate se dobro. U slučaju da ste nedavno bili bolesni odlično se oporavljate. Imate priliv energije i osećate se snažnije nego ranije.

BLIZANCI

POSAO: Maksimalno ste fokusirani na posao. Rezultati nisu adekvatni i to vas brine. Pokušavate da otkrijete u kom trenutku tokom radnog procesa nastaju greške.

LJUBAV: Raspoloženi ste za druženje, prilično komunikativni i šarmantni. Upoznajete novu osobu koja pada na vašu priču. Osećate se dobro jer ste i dalje poželjni.

ZDRAVLJE: Ne zanima vas niti sport niti rekreativno bavljenje fizičkom aktivnošću. Sve to dugo traje i uzima danak. Osećate se tromo i svesni ste nedostatka fizičke energije.

RAK

POSAO: Zainteresovani ste za novi poslovni projekat koji bi uradili u saradnji sa novim poslovnim saradnicima. Razmišljate koji je najbolji način da drugu stranu zaintrigirate.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Postoji osoba na koju stalno mislite. Problem je vaša stidljivost i pasivnost. Imate blokadu kada je pokazivanje emocija i inicijativa u pitanju.

ZDRAVLJE: Oblast zdravlja nije najbolje prikazana. Disajni organi su osetljivi. Pokušajte da delujete preventivno da bi izbegli probleme koji mogu trajati duži vremenski period.

LAV

POSAO: Razmišljate o tome šta ste sve uradili tokom protekle nedelje. Svesni ste da ste mnogo truda uložili u posao, ali da se to isplatilo. Ponosni ste na postignut uspeh.

LJUBAV: Veza se ne razvija na način na koji želite. Vi ste prilično zagrejani, dok druga strana iznenada odlaže sastanak. To vas pogađa mnogo više nego što pokazujete.

ZDRAVLJE: Disajni organi, kao i ekstremiteti, ruke i noge, su prilično osetljivi. Jako je bitno da se zaštite od hladnoće. Potencijalni problemi su hroničnog tipa i redovno se ponavljaju.

DEVICA

POSAO: Situacija na poslu nije zadovoljavajuća. Odnosi sa kolegama su poremećni. Ne uspevate da nađete zajednički jezik niti da se dogovorite o nekim osnovnim stvarima.

LJUBAV: Zbog obaveza na poslu ste zanemarili partnerku u prethodnom periodu. Sada imate želju da sve to nadoknadite. U potpunosti joj se posvećujete i njoj vaša pažnja prija.

ZDRAVLJE: Digestivni sistem je prilično osetljiv, naročito creva. Pripazite na ishranu. Postoji mogućnost da vam creva prorade ili zbog lošeg izbora namirnica ili na nervoj bazi.



VAGA

POSAO: Prilično ste inventivni. Želite da u poslovnu sredinu unesete nešto novo. Osmišljavate novi poslovni projekat sigurni da tako nešto do sada nije rađeno.

LJUBAV: Nezadovoljni ste emotivnom sferom. Imate potrebu da volite i da budete voljeni. Nažalost, u ovom trenutku niko ne budi takva osećanja u vama. Nedostaje vam ljubav.

ZDRAVLJE: Osećate se odlično. U toku je stabilan zdravastveni period što znači da nema razloga ni za kakvu brigu. U slučaju da ste bili bolesni oporavak se očekivano odvija.

ŠKORPIJA

POSAO: Niste zadovoljni situacijom na poslu. Period stagnacije traje jako dugo i vi više nemate niti novih ideja niti snage da se borite sa problemima. Totalno ste obeshrabreni.

LJUBAV: Odličan dan za novo poznanstvo. Problem je što druga strana neće ostaviti jak utisak na vas. Što se tiče novog poznanika delovaćete mu totalno neinteresantno.

ZDRAVLJE: U psihofizičkom ste minusu. Prvo je direktna posledica nepovoljne poslovne situacije. Drugo je posledica vaše lenjosti i nezainterovanosti za svoje zdravlje.

STRELAC

POSAO: Rekapitulirate prethodnu poslovnu nedelju. Svesni ste da ste uložili mnogo toga u posao, ali i da su rezultati vidljivi. Pravite nove, megalomanske poslovne planove.

LJUBAV: Zadovoljni ste odnosom sa voljenom osobom. Imate utisak da je druga strana neraspoložena. Pokušavate suptilno da otkrijete šta je dovelo do takvog stanja.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. U toku je povoljan zdravstveni period koji se ogleda u jakom imunitetu i nedostatku bilo kakvih simptoma i problema. Uživate u životu.

JARAC

POSAO: Fokusirani ste na novi poslovni projekat. Još jednom proveravate sve delove i razmišljate da li postoje slabe tačke koje unapred želite da izbegnete. Priželjkujete uspeh.

LJUBAV: Zadovoljni ste emotivnom sferom. Voljena osoba vam pruža ljubav i podršku. Prija vam kada se brine o vama. Njena dela govore više od reči. Želite da očuvate ovaj odnos.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa kožom. U suštini nije koža glavni problem nego će ona reagovati na vašu psihu. Možete biti neopušteni i iz tog razloga se previše češkati.

VODOLIJA

POSAO: Ne osećate se dobro na poslu. Fali vam motivacija, novi izazovi. Imate utisak da ste ušli u kolotečinu i da vas poslovne obaveze smaraju. Započinjete potragu za novim poslom.

LJUBAV: Prilično ste otvoreni, ali na svoju štetu. Vaš komentar pogađa bračnog partnera i on burno reaguje. U suštini niste mislili ništa loše, pa vas ovakva reakcija iznenađuje.

ZDRAVLJE: Nervni sistem je preosetljiv. Ono što vam fali je odmor. Gledajte da se posvetite sebi i svojim potrebama, jer je to najbolji način da vam se raspoloženje popravi.

RIBE

POSAO: Pod ogromnim ste stresom. Imate utisak da imate previše obaveza i da je vremenski rok za njihovo ispunjenje neadekvatan. Iscrpljujete se maksimalno, do krajnjih granica.

LJUBAV: Bračni partner je neraspoložen i ćutljiv. Pokušavate na suptilan način da saznate šta je dovelo do ovakvog stanja. Želite da mu pomognete da se oseća bolje i da ga podržite.

ZDRAVLJE: Protekla nedelja vas je totalno iscrpela. Jako ste umorni. Potreban vam je fizički, ali i psihički odmor. Posvećujute se sebi. To je najbolji način da napunite baterije.