Evropska komisija razmatra mogućnost formiranja novog odeljenja za spoljne poslove, čime bi deo nadležnosti mogao da bude premešten iz Evropske službe za spoljne poslove (EEAS), na čijem je čelu visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas, piše Politiko.

Prema navodima tog lista, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen razmatra različite modele reorganizacije spoljnopolitičkog aparata Evropske unije, sa ciljem efikasnijeg upravljanja spoljnim odnosima.

Razmatra se velika reforma

Kako prenosi Politiko, jedna od opcija jeste formiranje novog snažnog tela u kojem bi bile objedinjene nadležnosti pojedinih sektora zaduženih za trgovinu i regionalnu politiku.

Takva reforma mogla bi direktno da utiče na Evropsku službu za spoljne poslove (EEAS), koja je osnovana 2010. godine nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora i koja je tada preuzela veliki deo spoljnopolitičkih poslova Evropske komisije.

Planovi se, za sada, nalaze u fazi razmatranja i konačna odluka još nije doneta.

Pojedini zvaničnici kritikovali rad EEAS

Najava mogućih promena dolazi nakon što je Financial Times objavio da Francuska i Nemačka razgovaraju o reformi službe koju vodi Kaja Kalas.

Prema navodima tog lista, pojedini evropski zvaničnici ocenili su da EEAS ne funkcioniše dovoljno efikasno u koordinaciji odgovora na velike međunarodne krize, uključujući rat u Ukrajini i sukobe na Bliskom istoku.

Kaja Kalas, bivša premijerka Estonije, preuzela je funkciju visoke predstavnice EU sa reputacijom jedne od najglasnijih zagovornica oštrije politike prema Rusiji.

Navodi o različitim pristupima u vrhu EU

Zapadni mediji prethodnih meseci pisali su o različitim pristupima Ursule fon der Lajen i Kaje Kalas kada je reč o vođenju spoljne politike Evropske unije.

Prema tim navodima, predsednica Evropske komisije nastoji da ojača ulogu svoje kancelarije u koordinaciji ključnih spoljnopolitičkih pitanja, uključujući regionalne portfelje i određene bezbednosne mehanizme.

Ukoliko bi predložene promene bile usvojene, Kaja Kalas bi zadržala funkciju visoke predstavnice EU za spoljnu politiku, ali bi deo operativnih nadležnosti mogao da bude premešten na nova tela u okviru Evropske komisije.

Izvor: Politiko, Financial Times