Snažno nevreme praćeno gradom pogodilo je danas Požegu, gde su se za svega nekoliko minuta zabelela dvorišta, krovovi i ulice.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grad intenzivno pada i prekriva naselja, dok je nevreme zahvatilo delove zapadne Srbije.

RHMZ objavio novu prognozu

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da će večeras na severu Vojvodine doći do postepenog razvedravanja.

– U ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a na jugozapadu Srbije i pljuskovima sa grmljavinom. Uveče i tokom noći očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje i u ovim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severozapadni – navodi RHMZ.

Evo kakvo nas vreme očekuje

Prema prognozi meteorologa, sutra će u većem delu Srbije biti sunčano i toplo.

Samo će ujutru na jugu i jugoistoku zemlje uz povećanu oblačnost ponegde biti uslova za slabu kišu.

Najniža temperatura kretaće se od 13 do 18 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 26 do 30 stepeni.

Tokom narednih dana preovlađivaće sunčano vreme, uz maksimalne temperature od 27 do 33 stepena, dok se kratkotrajni pljuskovi očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Izvor: RHMZ