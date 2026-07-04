Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije ima "tehničkih problema".

"Sarađujemo sa državama članicama (kako bi) tehnički problemi bili rešeni. Još ima dosta posla da se uradi kako bi se ova tehnička pitanja rešila, zajedno sa državama članicama", rekla je Fon der Lajen na konferenciji za novinare u Korku, u Irskoj, prenosi Politiko.

Aerodromi i avio-kompanije okrivili su novi sistem granične kontrole (EES), koji zahteva od putnika iz zemalja van EU da registruju svoje biometrijske podatke, za višesatna čekanja putnika u redovima, kao i za operativne poremećaje i propuštanje letova sa presedanjem.

Komentari Fon der Lajen označavaju promenu tona Evropske komisije, koja je umanjivala značaj poremećaja u tranzitu putnika na aerodromima zbog uvođenja novog sistema, ocenjuje Politiko. Komisija je ranije ove godine saopštila da registracija ulaska ili izlaska za putnike izvan EU obično traje oko 70 sekundi.

Prema novom sistemu ulaska u EU, putnici iz zemalja van EU, poput Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, moraju da registruju svoje otiske prstiju i sliku lica pri prvom ulasku u EU na kraći boravak.