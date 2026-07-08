Prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon kišnog popodneva i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, očekuje nas konačni prestanak padavina i značajan skok temperatura u narednim danima.

Do kraja dana u Srbiji će se, prema podacima RHMZ-a, zadržati umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Ipak, već tokom večeri i noći očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, koje će najpre zahvatiti severne krajeve naše zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji na istoku Srbije povremeno može biti i jakog intenziteta.

Sutra sunce i do 30 stepeni

Od sutra nas očekuje potpuni obrt i povratak pravog letnjeg vremena. U većini krajeva prevlađivaće sunčano i toplo. Nešto više oblačnosti zadržaće se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje, gde je lokalno moguća slaba kiša, nakon čega se i u ovim predelima očekuje razvedravanje.

Jutarnja temperatura kretaće se u intervalu od 13 do 18 °C, dok će maksimalna dnevna iznositi prijatnih 26 do 30 °C. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar.

Prognoza za naredne dane: Stiže nam pravo leto

Ljubitelji sunčanih dana mogu da odahnu, jer će se stabilno vreme zadržati i u danima koji su pred nama. Kako najavljuje RHMZ, naredni period obeležiće uglavnom sunčano vreme sa temperaturama koje će se kretati u granicama proseka za ovo doba godine – od 27 do 33 °C.

Kratkotrajna kiša ili ređi pljuskovi, usled lokalnog razvoja oblačnosti, biće mogući tek ponegde, i to isključivo u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije.