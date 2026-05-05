On je za Tanjug rekao da će spomenik u vidu ploče biti veličine pet puta pet metara, impozantan pojavom i napravljen od trajnih materijala, jer će tako ostvariti ulogu koju spomenik treba da ima, a to je da obeleži mesto stradanja i bude trajan trag u sećanju na žrtve.

"Ja sam kao gradonačelnik podneo inicijativu za spomenik želeći da se na adekvatan način obeleži mesto na kom su stradali naši sugrađani i da time ostavimo trajno sećanje na njih", rekao je Mićin.

Dodao je i da je inicijativu podneo Skupštini Grada Novog Sada koja je potom oformila Odbor za podizanje spomenika u kome su stručni ljudi iz oblasti arhitekture i istorije.

"Ozbiljan tim ljudi je pripremio sve elemente za buduće podizanje spomenika na osnovu kojih je raspisana nabavka", rekao je Mićin.

On je dodao i da je javnu nabavku raspisala Uprava za građevinsko zemljište i investicije i da prva nabavka nije bila uspešna, jer dve ponude nisu bile potpune.

"Ova druga nabavka je bila uspešna. Imali smo osam ponuda od kojih su šest bile potpune i to pokazuje koliko su i umetnici u drugom krugu pokazali želju da doprinesu", naveo je Mićin.

On kaže i da mu je drago što je stiglo toliko ponuda, jer je time pokazano da je ljudima stalo da učestvuju u ovako važnoj stvari za Novi Sad.

"Od tih šest rešenja, žiri je izabrao tri. Od ta tri, videli smo to koje je pobedilo", naveo je Mićin dodajući da rešenje u prvom momentu nije razumeo, ali da mu je postalo jasnije kada su mu objasnili značenje ploče i činjenice da ona faktički lebdi u vazduhu.

On je dodao i da ispod ploče postoji čelik koji je savijen i da to sve ima simboliku što doprinosi tome da Železnička stanica bude obeležena na pravi način.

"Sa više aspekata je sagledavan svaki rad i svaki rad je stigao šifrovan u koverti, nije postojalo ime i prezime autora. Nijedan autor nije mogao da utiče na članove žirija", objasnio je Mićin proces izbora rešenja za spomenik žrtvama pada nadstrešnice.

Mićin je rekao da je zadovoljan što je odlučivanje bilo nepristrasno i da su Goran Čpajak i Zoran Tucić napravili rešenje koje je pobedilo, a da su u pitanju ljudi koji su skulpture radili širom sveta – Francuska, Italija, Kina, Tajvan.

"Normalno mi je da bude raznih reakcija. Ima onih koji odobravaju, ima onih koji osporavaju, ali suština je da je bilo šest rešenja potpunih, da su izabrana tri i sva tri su vrlo ozbiljna, a žiri je izabrao od ta tri najozbiljnije", istakao je Mićin.

Rad akademskog umetnika Gorana Čpajka i inženjera arhitekture Zorana Tucića izabrano je na konkursu Grada Novog Sada za idejno rešenje za spomenik stradalima u padu nadstrešnice Železničke stanice.

U obrazloženju za dodeljivanje prve nagrade, rešenje je ocenjeno kao minimalističko, sa centralnim motivom rada, masivnom kamenom pločom koja svojom monumentalnošću dominira prostorom, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Žiri su činili predsednica, profesor srpskog jezika Maja Čeremidžić Šainović, zamenik predsednika akademski umetnik Radovan Jokić, istoričar umetnosti Saša Janjić, diplomirani inženjer arhitekture Vera Golubović i umetnik Sunčica Marković.