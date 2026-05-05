Nakon prvomajskog uranka u Nišu, društvene mreže preplavile su fotografije koje su izazvale ogorčenje javnosti. U spomen-parku Bubanj zabeležene su scene koje mnogi opisuju kao sramotne – pojedinci su, prema navodima sa terena, posekli mladu jelku kako bi zapalili roštilj.

Fotografije je objavila Instagram stranica „oci_nisa“, uz objašnjenje da ih je poslao jedan pratilac koji je zatekao stanje na terenu nakon proslave Praznika rada. Kako se vidi na snimcima, pored otpada i oštećenja, posebno se izdvaja isečeno drvo koje je, prema tvrdnjama, poslužilo kao ogrev.

Šta se tačno dogodilo u parku Bubanj

Prema opisu koji prati objavljene fotografije, incident se dogodio u delu parka iznad amfiteatra. Iako je, kako navode, ćumur lako dostupan u prodavnicama, pojedinci su odlučili da posegnu za najgorim rešenjem – sečom mladog stabla.

„Pratilac nam šalje nestvarne slike sa Spomen-parka Bubanj, nastale nakon prvomajskog uranka. Kako navodi, pored jeftinog ćumura koga ima u svakom marketu, neko je isekao mladu jelku kako bi raspalio roštilj“, stoji u objavi.

Osim toga, navodi se i da je novi letnjikovac u parku na više mesta oštećen, što dodatno ukazuje na neodgovorno ponašanje tokom praznika.

Šta to znači i kakvu poruku šalje

Ovakvi prizori pokrenuli su pitanje odnosa prema javnim površinama i kulturnim spomenicima. Spomen-park Bubanj nije samo mesto okupljanja, već i važna istorijska lokacija, zbog čega ovakvo ponašanje izaziva dodatnu osudu.

Autori objave poručuju da ovakve scene treba da budu povod za razmišljanje:

„Nekad treba da stavimo prst na čelo i zapitamo se kakvi smo to ljudi postali i čemu učimo svoju decu...“

Ovaj incident ponovo otvara pitanje odgovornosti građana i potrebe za većom brigom o javnim prostorima, posebno tokom masovnih okupljanja.

U narednim danima očekuje se reakcija nadležnih, dok građani sve glasnije zahtevaju strože kontrole i kazne za ovakve postupke.