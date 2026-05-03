Najvažnije:

Volodimir Zelenski upozorio je na neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice i poručio da Kijev pažljivo prati situaciju.

Ruske snage stigle su nadomak Konstantinovke u Donjeckoj oblasti, a borbe su već zahvatile predgrađe grada.

Ukrajinska vojska tvrdi da odbija pokušaje ruskih snaga da se učvrste na obodu Kostjantinovke koristeći taktiku infiltracije.

Rusija je izvela novi talas napada dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući infrastrukturu i stambena naselja, uz više povređenih.

Zelenski je uveo sankcije protiv pet osoba, među kojima je i njegov bivši šef kabineta Andrij Bogdan.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije

Ukrajinska vojska izgubila je u protekla 24 časa do 40 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Dnjepar". Uništen je i jedan oklopni transporter M113, 14 automobila, dva artiljerijska oruđa, među kojima jedan "paladin" i dve stanice za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije tri ukrajinske brigade u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti;

Jedinice grupe "Sever" poboljšale su taktičke položaje. U borbama je poginulo i ranjeno više od 175 ukrajinskih vojnika, a uništeno, 16 automobila i dva artiljerijska oruđa. Poražene su formacije tri ukrajinske brigade i jurišnog puka u Sumskoj oblasti i tri ukrajinske brigade u Harkovskoj oblasti;

Grupa "Istok" nastavila je da napreduje u dubinu odbrane protivnika. Poražene su formacije četiri ukrajinske brigade i četiri puka u Zaporoškoj i Dnjepropetrovskoj oblasti. Uništeno je više od 330 ukrajinskih vojnika, dva oklopna transportera, dva oklopna vozila i osam automobila;

Jedinice grupe "Centar" zauzele su povoljnije položaje, uništivši u poslednja 24 sata do 320 ukrajinskih vojnika, sedam oklopnih vozila, sedam automobila i tri artiljerijska oruđa. Poražene su formacije 14 ukrajinskih brigada i jednog puka, među kojima i brigade specijalne namene "Azov" (teroristička organizacija zabranjena u Rusiji), u DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti.

U zoni dejstava grupe "Jug" ukrajinske snage izgubile su do 160 vojnika. Uništeno je 17 automobila i oklopno vozilo "kazak". Poražene su formacije osam ukrajinskih brigada u DNR;

Grupa "Zapad" je u protekla 24 časa zauzela povoljnije položaje i porazila formacije šest ukrajinskih brigada u DNR i Harkovskoj oblasti. Gubici ukrajinskih snaga iznose: do 210 vojnika, borbeno vozilo pešadije, oklopni transporter "bukefal", četiri oklopna vozila, 19 automobila, tri artiljerijska oruđa, među kojima "krab";

Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne i artiljerijske snage gađale su objekte transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, skladišta municije, mesta za skladištenje i pripremu za lansiranje bespilotnih letelica, kao i privremene baze ukrajinskih snaga i stranih plaćenika u 147 okruga;

PVO sistemi oborili su četiri vođene avionske bombe, raketu ispaljenu iz sistema "hajmars" i 740 dronova avionskog tipa.

Troje mrtvih u ruskim napadima na Odesu i Sumsku oblast, među povređenima dete (2)

IAEA: Dobili smo obaveštenje o dronu koji je pogodio laboratoriju u NE Zaporožje

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) saopštila je da je dobila obeveštenje od Zaporoške nuklearne elektrane o dronu koji danas pogodio njihovu laboratoriju za kontrolu spoljnog zračenja (ECRL). Kako IAEA navodi, nije prijaveljno da li ima povređenih, prenosi Rojters.

Za sada nije poznato da li je oštećena laboratorija ECRL-a.

Rukovodstvo Nuklearne elektrane Zaporožje saopštilo je ranije danas da je obavestilo inspektore IAEA koji su posetili elektranu o napadima ukrajinskih oružanih snaga na elektranu, dodajući da elektrana sada radi u bezbednom režimu.

Prethodno je generalni direktor IAEA Rafel Grosi izjavio da napadi na ili u blizini nuklearnih elektrana mogu da ugroze nuklearnu bezbednost i da ne smeju da se dešavaju, i poslao tim stručnjaka da ispitaju napad na NE Zaporožje.

Ruski vazdušni napadi na luku u Odesi i na Sumsku oblast

Ruska vojska je izvela vazdušne udare na lučku infrastrukturu u Odesi i na Sumsku oblast, u kojima je poginulo ukupno troje ljudi, a 23 ih je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji.

U Odeskoj oblasti su poginule dve osobe, a pet ih je ranjeno u ruskim napadima, objavio je na svom Telegram kanalu šef Nezavisne izborne komisije Odeske oblasti, Oleg Kiper, prenosi Ukrinform.

"Neprijatelj nastavlja da udara na civilnu i lučku infrastrukturu Odeske oblasti. Nažalost, dve osobe su poginule, a pet je povređeno. Moje iskreno saučešće njihovim porodicama i voljenima", napisao je Kiper.

Prema njegovim rečima, u Odeskoj oblasti neprijateljski dronovi su uništili tri stambene zgrade, a još dve su oštećene.

U Sumskoj oblasti jedna osoba je poginula, a 18 je povređeno usled ruskih napada u protekla 24 sata, objavio je na svom Telegram kanalu šef Oblasne vojne administracije Sumske oblasti Oleg Grigorov.

"Četrdesetpetogodišnji muškarac je poginuo u naselju Krasnopil, a još 18 ljudi je povređeno, uključujući dvogodišnje dete", napisao je Grigorov na svom Telegram kanalu.

On je potvrdio da su oštećene višespratne zgrade i privatne kuće, pomoćne zgrade, automobili, infrastrukturni objekti, poljoprivredna mehanizacija, kulturni centar, obrazovna ustanova, prodavnica, pomoćne zgrade, infrastrukturni objekti i druge strukture.

"Snage Ukrajine napale dva ruska tankera kod ruske crnomorske luke Novorosijsk"

Ukrajinske snage su napale dva tankera iz ruske flote u senci u vodama na ulazu u rusku crnomorsku luku Novorosijsk, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Ovi tankeri su aktivno korišćeni za transport nafte, ali više neće. Ukrajinske sposobnosti dugog dometa će nastaviti da se razvijaju sveobuhvatno – na moru, u vazduhu i na kopnu", objavio je Zelenski u aplikaciji za razmenu poruka Telegram, prenosi Unian.

Zelenski je zahvalio načelniku Generalštaba ukrajinske vojske Andreju Gnatovu na vođenju operacije, a oficirima ukrajinske kontraobaveštajne službe na, kako je naveo, uspešnim rezultatima.

Ukrajinski dronovi napali rusku luku Primorsk, požar lokalizovan



Masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk, odbijen je danas u Lenjingradskoj oblasti, a tokom udara izbio je požar, koji je lokalizovan, saopštile su ruske vlasti.

"Oboreno je više od 60 dronova", saopštio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, prenosi agencija RIA Novosti. On je dodao da je požar u Primorsku izazvan napadom drona, a da su njegove posledice lokalizovane i da nije prijavljeno izlivanje nafte. Ruska vojska je tokom noći presrela i uništila 334 ukrajinska drona, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinska vojska koristi bivše pripadnika grupe „Smerč“ kao kaznene odrede

Komanda Oružanih snaga Ukrajine koristi bivše pripadnike grupe „Smerč“ za pogubljenje ukrajinskih vojnika, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

„Nekrolozi ubijenih nacionalista pokazali su da se južno od sela Sopič, u sastavu 101. Brigade, nalaze grupe militanata sa iskustvom iz tzv. Antiterorističke operacije, koja se sastoji od bivših pripadnika oružane grupe Smerč (Kijevska oblast)“, rekao je izvor agencije.

Prema njegovim rečima, oni se koriste za pogubljenje sopstvenih vojnika, kao i kao kazneni odredi protiv civila.



Grupa „Zapad“ napravila novog robota-deminera

Demineri ruske grupe „Zapad“ napravili su prototip kopnenog robotskog sistema za daljinsko razminiranje za borbenu upotrebu u zoni specijalne operacije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo ističe da je aparat namenjen da spase živote jurišnih trupa. Tokom napada na utvrđene oblasti ukrajinskih oružanih snaga, čak i jedna mina može da spreči ofanzivu. Novi sistem automatski pravi bezbedan koridor ispred jurišnih jedinica.



Ukrajinska odbrana ruši se kod naselja Nesterno u Harkovskoj oblasti

Odbrambena linija ukrajinskih oružanih snaga kod naselja Nesterno u Harkovskoj oblasti se urušava, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.

Nesterno se nalazi jugoistočno od ranije oslobođenog Peščanog.

Prema njegovim rečima, ruske snage, napredujući duž fronta od 10 kilometara kod Peščanog formiraju tampon-zonu u pograničnoj oblasti Luganske Narodne Republike.



Tokom noći oboreno 334 drona iznad ruskih oblasti

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći oborili 334 ukrajinska drona avionskog tipa izna ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Nižnjenovgorodske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona i Krima.



Za sedmicu uništeno više od 10 stanica za radioelektronsko ratovanje na harkovskom pravcu

Tokom protekle nedelje, dronovi grupe „Sever“ uništili su više od deset stanica za radioelektronsko ratovanje Oružanih snaga Ukrajine na harkovskom pravcu, rekao je za Sputnjik komandant voda udarnih dronova sa pozivnim Šum.



Grupa „Istok“ sprečila napad ukrajinskih dronova u Zaporoškoj oblasti

Dronovi grupe „Istok“ sprečili su koncentrisani udar na prednje položaje i rute snabdevanja koji su ukrajinske oružane snage planirale da izvedu koristeći dronove u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su ruski izviđački dronovi identifikovali putanje leta ukrajinskih bespilotnih letelica u Zaporoškoj oblasti. Neprijatelj je pratio prednje položaje jedinica i rute snabdevanja.

U susret ukrajinskim dronovima poslati su presretački dronovi. Preciznim gađanjem oborene su ukrajinske izviđačke bespilotne letelice tipa „ščedrik“ i „leleka“, kao i teški heksakopteri tipa „baba jaga“, dodaje se u saopštenju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe registrovale "neuobičajenu aktivnost" duž ukrajinsko-beloruske granice, što je dodatno pojačalo strahovanja od novog talasa eskalacije sukoba. Kako je naveo, Kijev pažljivo prati situaciju i drži sve pod kontrolom, uz poruku da će reagovati ukoliko bude potrebno, ali bez iznošenja dodatnih detalja.

Istovremeno, agencija Rojters prenosi da ruske snage kontrolišu područje koje se nalazi svega jedan kilometar od južne periferije Konstantinovke u Donjeckoj oblasti, dok su borbe već stigle do samog predgrađa grada. Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski izjavio je da ukrajinske snage odbijaju uporne pokušaje ruskih trupa da se učvrste na obodu Kostjantinovke, koristeći taktiku infiltracije.

Rusija je u međuvremenu izvela novi talas napada dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu, ali i stambena naselja. Povređeno je više osoba, dok su u masovnom napadu na Harkov pogođene stambene zgrade i više benzinskih pumpi, što je izazvalo dodatnu zabrinutost među civilnim stanovništvom.

Zelenski je paralelno sa vojnim tenzijama doneo odluku o uvođenju sankcija protiv pet osoba za koje se tvrdi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Među sankcionisanima nalazi se i njegov bivši šef kabineta Andrij Bogdan, što je izazvalo posebnu pažnju javnosti i političkih krugova.

