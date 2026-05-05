Prve trešnje u 2026. godini pojavile su se na pijacama u Srbiji, ali za mnoge kupce one su i dalje - nedostižan luksuz. Cena najranijih plodova ide i do 1.500 dinara po kilogramu, zbog čega se ovo omiljeno prolećno voće trenutno kupuje "na gram". Ipak, stručnjaci donose optimistične prognoze - već za nekoliko nedelja situacija bi mogla značajno da se promeni.

Na beogradskim pijacama poput Kalenića i Bajlonija, prve količine trešanja već su stigle, ali zbog visoke cene većina građana odlučuje se za simbolične količine. Ista situacija je i u marketima, gde se trešnje prodaju u manjim pakovanjima, dok se veća ponuda očekuje sredinom maja.

Bolji rod donosi niže cene

Za razliku od 2025. godine, kada su mraz i grad uništili značajan deo roda i podigli cenu trešanja na rekordne nivoe, 2026. godina donosi stabilnije vremenske uslove i bolju proizvodnju. Upravo to je ključni razlog za očekivani pad cena u narednom periodu.

Prema procenama agroekonomista, veća ponuda domaćih trešanja trebalo bi da dovede do toga da ovo voće više ne bude rezervisano samo za one sa dubljim džepom.

- Ova voćarska godina je bolja. Ako i bude nekih odstupanja, eventualna viša cena mogla bi se pravdati isključivo većim troškovima goriva, nedostatkom radne snage i opštim rastom cena energenata, ali se očekuje da trešnje budu dostupnije širem krugu potrošača nego lane - tvrde agroekonomisti, piše Informer.

Gde su najskuplje trešnje trenutno?

Trenutno su najviše cene zabeležene upravo na pijacama, gde se prodaju prve, rane sorte:

Kalenić, Bajloni, Palilulska pijaca - oko 1.500 dinara po kilogramu

- oko 1.500 dinara po kilogramu Supermarketi - manja pakovanja (250g i 500g), sa očekivanim većim količinama sredinom maja

Kada stižu jeftinije, domaće trešnje?

Ključni trenutak za pad cena biće dolazak domaćeg roda u većim količinama, što se očekuje već tokom maja. Tada bi, prema najavama, cena mogla naglo da padne, a trešnje konačno postanu dostupne većini građana.