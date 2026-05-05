Prve trešnje u 2026. ponovo su zapalile pijace, cena ide i do 1.500 dinara po kilogramu, a građani ih kupuju "na meru". Ipak, iza ovog cenovnog šoka krije se dobra vest: domaći rod samo što nije stigao, a sa njim i nagli pad cena, tvrde stručnjaci.
Na beogradskim pijacama poput Kalenića i Bajlonija, prve količine trešanja već su stigle, ali zbog visoke cene većina građana odlučuje se za simbolične količine. Ista situacija je i u marketima, gde se trešnje prodaju u manjim pakovanjima, dok se veća ponuda očekuje sredinom maja.
Bolji rod donosi niže cene
Za razliku od 2025. godine, kada su mraz i grad uništili značajan deo roda i podigli cenu trešanja na rekordne nivoe, 2026. godina donosi stabilnije vremenske uslove i bolju proizvodnju. Upravo to je ključni razlog za očekivani pad cena u narednom periodu.
Prema procenama agroekonomista, veća ponuda domaćih trešanja trebalo bi da dovede do toga da ovo voće više ne bude rezervisano samo za one sa dubljim džepom.
- Ova voćarska godina je bolja. Ako i bude nekih odstupanja, eventualna viša cena mogla bi se pravdati isključivo većim troškovima goriva, nedostatkom radne snage i opštim rastom cena energenata, ali se očekuje da trešnje budu dostupnije širem krugu potrošača nego lane - tvrde agroekonomisti, piše Informer.
Gde su najskuplje trešnje trenutno?
Trenutno su najviše cene zabeležene upravo na pijacama, gde se prodaju prve, rane sorte:
- Kalenić, Bajloni, Palilulska pijaca - oko 1.500 dinara po kilogramu
- Supermarketi - manja pakovanja (250g i 500g), sa očekivanim većim količinama sredinom maja
Kada stižu jeftinije, domaće trešnje?
Ključni trenutak za pad cena biće dolazak domaćeg roda u većim količinama, što se očekuje već tokom maja. Tada bi, prema najavama, cena mogla naglo da padne, a trešnje konačno postanu dostupne većini građana.
