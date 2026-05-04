Prema prvim informacijama vatrogasne službe, u avionu se nalazilo pet osoba, preneo je G1 globo.

Kako se navodi, pilot je prijavio gubitak visine neposredno pre pada letelice.

Posada aviona je čula komunikaciju upućenu kontrolnom tornju aerodroma Pampulja, nekoliko minuta pre nego što se jednomotorni avion srušio u severoistočnom delu grada.

Pilot malog aviona je putem radija prijavio poteškoće u postizanju visine ubrzo nakon poletanja. Toranj je ponudio prioritet za povratak na aerodrom, ali je obavešten da avion nije u stanju da se podigne.

Ubrzo nakon toga, avion se srušio na parking stambene zgrade u ulici Ilasir Pereira Lima, u naselju Silveira.

Avion je poleteo sa aerodroma Pampulja u 12.16 časova po lokalnom vremenu.





Kako se navodi, letelica je iz 1979. godine i ima kapacitet za 5 putnika, a model je poznat kao "sertaneho".

Avion nije imao dozvolu za vazdušni taksi, navela je Nacionalna agencija za civilno vazduhoplovstvo (ANAC) i nije mogla da se koristi za komercijalni prevoz putnika.