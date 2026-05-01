Radoš Bajić je bio velika podrška supruzi Mileni Bajić dok se borila sa rakom dojke.

O supruzi i nedaćama koje su ih zatekle Radoš je javno govorio.

Za pet decenija njihovog braka ostali su jaki i skladni, te prevazišli su sve prepreke.

Kako je Radoš svojevremeno ispričao, 288 dana je proveo sa njom na onkologiji, a nedavno je bliskost potvrdio i zajedničkom fotografijom na društvenim mrežama.

- Moja Milena i ja... Bili smo mladi, lepi, srećni i zahvalni Bogu. Danas jedino nismo mladi - napisao je glumac tada.

Ponovo u bolnici

Inače, Radoš je tokom jučerašnjeg dana zabrinuo javnost kada je otkrio da je njegova supruga ponovo smeštena u bolnicu.

- Uvek sam tu…Dok spava, njena ruka je u mojoj…Uz Božiju milost i pomoć uvek i pobedjujemo - napisao je Bajić na Instagramu.

Glumac nije otkrivao koji je razlog zbog kojeg je njegova voljena supruga hospitalizovana, ali je poznato da je ranije imala zdravstvene bitke.

