Zemljotres koji je tokom noći pogodio selo Bački Monoštor, pored Bezdana, oštetio je nekoliko kuća i seosku Rimokatoličku crkvu Svetih Petra i Pavla. Republički seizmološki zavod je registrovao potres jačine od 4,1 stepena Rihterove skale sa epicentrom u okolini Bezdana, nakon čega su zabeležena i dva slabija zemljotresa od 2,5 stepena Rihterove skale u regionu Bezdana i od 2,3 stepena Rihterove skale u regionu Divčibara.

Aktivista hrvatske zajednice u Bačkom Monoštoru Davor Francuz je za hrvatske medije izjavio da su znatna oštećenja na plafonu, sa kojeg su otpali krupniji komadi maltera, nastala u Rimokatoličkoj crkvi Svetih Petra i Pavla.

Dodao je da će zbog toga na teren izaći građevinska inspekcija da bi utvrdila stanje verskog objekta nakon potresa. Prema njegovim rečima, na mnogim kućama, čak i onim novije gradnje, su popucali zidovi. "Cela nam se kuća tresla, slike su sa zidova pale. Ljudi su usred noći istrčali na ulicu i u strahu se pitali šta se događa", rekao je Francuz.

Podataka o oštećenjima u susednom Bezdanu, gde je zabeležen epicentar zemljotresa, još nema.

Jezivi snimak zemljotresa pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

Na ovim mestima nikako nemojte da se krijete kad je zemljotres! Može da bude posebno opasno!