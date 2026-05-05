Još jedan zemljotres registrovan je danas u Srbiji, ovoga puta u popodnevnim satima, kada se tlo zatreslo u istočnom delu zemlje. Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, potres magnitude 1,6 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u 14.51 čas u Boru, na dubini od oko osam kilometara.

Ovaj potres dolazi samo nekoliko sati nakon jačih podrhtavanja tla tokom noći, čime se nastavlja serija seizmičkih aktivnosti koje su uznemirile građane u više delova Srbije.

Niz potresa od Sombora do Bora

Podsetimo, tokom noći zabeležena su dva zemljotresa sa epicentrom u Bezdanu, u blizini Sombora. Prvi je bio jačine 4,1 stepen po Rihteru i izazvao je vidno uznemirenje među stanovništvom, dok je drugi, slabiji potres od 2,5 stepeni usledio ubrzo nakon njega.

Kako su preneli podaci Republičkog seizmološkog zavoda, jači potres osetio se i van granica Srbije, uključujući delove Hrvatske i Mađarske, što ukazuje na njegovu širu seizmičku snagu.

Šta znače ovi potresi i da li ima razloga za strah

Seizmolozi ističu da slabiji zemljotresi, poput ovog u Boru, obično ne izazivaju materijalnu štetu, ali mogu biti deo prirodnog procesa oslobađanja energije u Zemljinoj kori. Ipak, kada se više potresa dogodi u kratkom vremenskom razmaku, to kod građana često izaziva dodatnu zabrinutost.

U ovom trenutku nema informacija o pričinjenoj šteti niti o povređenima, ali stručnjaci savetuju oprez i praćenje zvaničnih informacija.

Šta to znači

Serija potresa u različitim delovima Srbije pokazuje da je reč o aktivnijem seizmičkom periodu, iako su većina zabeleženih potresa slabijeg intenziteta. Građani u pogođenim područjima mogu očekivati povremena podrhtavanja tla, ali bez ozbiljnijih posledica.

Nadležne službe nastavljaju da prate situaciju, dok se narednih dana očekuje smirivanje aktivnosti, što je čest slučaj nakon ovakvih serija slabijih zemljotresa.