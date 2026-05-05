Nakon noćašnjeg zemljotresa kod Bezdana, koji se osetio u Somboru i okolini, mnogi građani su se zapitali kako pravilno reagovati u takvim situacijama. Stručnjaci upozoravaju da je ponašanje u prvim sekundama ključno za bezbednost.

Preporuke koje važe širom sveta dolaze i od organizacija poput U.S. Geological Survey (USGS) i Federal Emergency Management Agency (FEMA), koje ističu jednostavna, ali životno važna pravila.

Šta raditi ako ste u kući

Ako vas zemljotres zatekne u zatvorenom prostoru:

Spustite se na pod, zaštitite glavu i vrat i sklonite se ispod čvrstog stola ili pored nosivog zida

Držite se dalje od prozora, ogledala i visokog nameštaja koji može da padne

Ostanite unutra dok potres ne prestane – izlazak tokom podrhtavanja može biti opasan

Najveća greška koju ljudi prave jeste pokušaj da odmah istrče napolje, što može dovesti do povreda zbog pada predmeta ili stakla.

Šta raditi ako ste napolju

Ako ste na otvorenom:

Udaljite se od zgrada, bandera, drveća i dalekovoda

Pronađite otvoren prostor i ostanite tu dok potres traje

Pazite na predmete koji mogu da padnu sa visine

Otvoren prostor je najbezbedniji, ali samo ako ste dovoljno udaljeni od svega što može da se obruši.

Gde se nikada ne treba sklanjati

Postoje mesta koja su posebno rizična tokom zemljotresa:

Ispod okvira vrata (staro pravilo više ne važi za moderne zgrade)

Blizu prozora i staklenih površina

Pored ormara, polica i teških predmeta

Na stepeništu ili u liftu

Stepeništa su često nestabilna, a lift može da se zaglavi ili ostane bez struje.

Šta je posebno opasno

Najveći rizici tokom zemljotresa su:

Padajući predmeti (police, lusteri, staklo)

Lomljenje prozora

Električni kablovi i požari

Panika i nagli pokreti

Upravo panika često dovodi do povreda, zato je važno ostati pribran i reagovati smireno.

Iako većina zemljotresa u Srbiji nije razorna, svaki potres može biti opasan ako se ne reaguje pravilno. Pravilo koje stručnjaci najčešće ističu je: spusti se, zaštiti se i sačekaj da potres prođe.

Informisanost i brza reakcija mogu napraviti ključnu razliku između bezbednosti i povrede.

