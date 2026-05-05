Sahrana Elme Prusac-Godinjak koja je ubijena 1. maja na Dobrinji održana je danas na Gradskom mezarju Vlakovo.

Veliki broj ljudi okupio se da isprati tragično ubijenu majku.

Iza ubijene Elme su ostali ćerka, majka, brat, snaha, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Podsećamo, Elmu je u petak popodne ubio suprug Tarik Prusac sa kojim je bila u procesu razvoda, a ovaj gnusni zločin počinio je pred njihovom petogodišnjom ćerkom.

Prvo ju je pretukao u njenom stanu i vezao lepljivom trakom, a onda krenuo da beži sa njihovom ćerkicom, da bi kada ih je ona sustigla u hodniku zgrade, pucao ženi u stomak.

Nakon toga je pobegao na Baščaršiju gde je seo sa detetom u restoran na ćevape, gde je i kasnije uhapšen.

