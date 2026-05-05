Deklaracija slovačkog parlamenta iz 2007. godine po pitanju Kosova i dalje ostaje na snazi, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva spoljnih poslova Slovačke za Kosovo onlajn nakon izjave evropske komesarke za proširenje EU Marte Kos o „ohrabrujućim znacima kada su u pitanju članice EU koje ne priznaju Kosovo“.



Iz Ministarstva spoljnih poslova Slovačke u odgovoru su naveli da se njihov stav zasniva na Deklaraciji slovačkog parlamenta iz marta 2007. godine.



„Kao što je opšte poznato, naš stav se zasniva na Deklaraciji slovačkog parlamenta iz marta 2007. godine, koja predviđa sledeće: rešavanje budućeg statusa pokrajine Kosovo mora biti zasnovano na poštovanju legitimnih zahteva Srbije, kao i Povelje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodno pravnih normi. Očekuje se da će slovačka vlada tražiti zajedničko rešenje u vezi sa budućim regulisanjem odnosa na Zapadnom Balkanu u saradnji sa drugim državama članicama EU, sa jasnom perspektivom integracije zemalja Zapadnog Balkana u EU“.

U odgovoru se dalje ističe da pomenuta deklaracija ostaje na snazi.

"Na osnovu gore navedenih parametara, Slovačka podržava dijalog između Beograda i Prištine pod posredovanjem EU. Njegov ishod će razmotriti nadležni organi Slovačke u smislu ispunjavanja zahteva gore pomenute deklaracije. Slovačka i njena diplomatija zastupaju principijelne stavove i u drugim srodnim pitanjima, na osnovu međunarodnog prava, i stoga ne priznaju jednostrane deklaracije nezavisnosti u drugim slučajevima, kao što su Krim, Abhazija, Južna Osetija, Pridnjestrovlje i slične situacije", poručuju iz MSP Slovačke.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos nedavno je izjavila da „prati šta se dešava“ po pitanju pet zemalja članica EU koje još nisu priznale Kosovo i da je „razvoj ohrabrujuć“, ne precizirajući detaljnije šta pod tim podrazumeva.

Kos je to rekla na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, odgovarajući na pitanje izvestioca za Kosovo u EP Riha Terasa šta Evropska komisija radi u vezi sa pet država koje nisu priznale Kosovo i kako bi trebalo da deluje u tom pogledu.

(Kosovo online)