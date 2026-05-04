Iranci se bore za goli opstanak, kaže predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

„Šiti su neuporedivo manje ekstremni nego suniti. Šiti su vrlo tolerantni. Veliki broj Jevreja i danas živi u Iranu, znate za to? I oni imaju puna prava i podržavaju ovaj režim, jer imaju potpunu slobodu veroispovesti. Niko im ne dira u njihove sinagoge, u njihova verovanja verska. Niko ih ne dira, niko ih ne ugnjetava. A u arapskom svetu je to retkost. Znači, Iranci su tu mnogo pažljiviji, mnogo tolerantniji, a oni imaju režim kakav žele. To je demokratski režim, koji sad trenutno skoro nijedna arapska država nema. Kako je demokratski? Pa imaju redovne izbore i za predsednika i za parlament. A imaju, naravno, i to vrhovno versko telo. Ali versko telo se ne meša, ajatolah se ne meša u svakodnevne poslove države. On bdi nad revolucionarnim tekovinama, on bdi da ne dođe do protivustavnog rušenja poretka, on bdi nad nezavisnošću države i tako dalje. Dakle, ima samo nekoliko tih nadležnosti oko kojih mora da brine i da interveniše kod civilne vlasti ako dođe do nekog poremećaja. Civilna vlast je sasvim slobodna u rešavanju svih drugih društvenih, ekonomskih, političkih, socijalnih pitanja. I oni imaju međusobnu borbu kandidata. Sećate se kad je Ahmadinedžad došao na vlast, bila je žestoka borba između njega i protivkandidata, pa je onda njega drugi kandidat pobedio i tako dalje. Nije to nikakva gluma, to ne može da bude gluma, to se zaista dešavalo. A zamislite sad neku ovu arapsku državu sa feudalnim režimom da zakaže izbore. Nema toga nigde. To je samo bilo u ovim sekularnim državama koje su evo sad sve razvaljene osim Egipta i Alžira. Sve su sad razvaljene,“ kazao je Šešelj za Informer TV.

Amerikanci su krenuli u obaranje svih sekularnih režima u arapskim zemljama pre izvesnog broja godina, podseća predsednik SRS.

,,Nisu uspeli u Alžiru, oborili su u Tunisu, u Libiji, u Egiptu, u Iraku još pre toga… A zanimljivo da nisu dirali nijedan feudalni režim u arapskom svetu. Samo sekularne režime koji su razvijali određene vrste demokratije. Nije to demokratija po evropskom ukusu, ali jeste za te arapske narode ono što su oni zahtevali, što su očekivali i čime su se obradovali. U Egiptu su Amerikanci oborili jedan sekularni režim koji je dugo trajao, doduše, i doveli Muslimansku braću na vlast. I onda je tu bio priseban general Sisi i posle izvesnog vremena izvršio vojni udar, oborio Muslimansku braću, održao demokratske izbore na kojima je pobedio. Znači, ni arapske mase ne vole te fundamentaliste, te ekstremiste poput Muslimanske braće, protiv raznih drugih poput Al Kaide, Islamske države ili tako dalje“, kazao je Šešelj.