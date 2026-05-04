Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu došlo je do sudara kada je autobus autoprevoznika Jaćimovića udario putnički automobil marke „škoda“, a zatim, prema navodima očevidaca, pokušao da napusti lice mesta.

U tom trenutku, vozač sivog BMW-a krenuo je u poteru za autobusom, sustigao ga i presekao mu put, da bi pozvao policiju da izvrši uviđaj.

Tim povodom, očevidci incidenta opisali su kako je izgledala sporna situacija, osuđujući Jaćimovića za neodgovornost i bežanje.

-Jaćimović se nije zaustavljao posle sudara, već je nastavio vožnju sa namerom da brže-bolje pobegne. U tom momentu, vozač kreće u poteru za Jaćimovićem, sustiže ga, preseca mu put i zove policiju na uviđaj. E moj Jaćime, al' si se us**" - napisala je korisnica društvene mreže Iks.

Inače, dok se u javnosti često pozivaju na pravdu i odgovornost, današnji događaj otvara pitanje: kako tražiti pravdu, a istovremeno bežati od sopstvenih postupaka?