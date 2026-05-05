Narednih dana Srbija će biti jedna od najtoplijih tačaka Evrope, jer je Balkan pogođen snažnim toplotnim talasom. Srbiju ove nedelje očekuje nagli prodor toplog vazduha koji će početkom sedmice doneti temperature do 29 stepeni Celzijusa, zvanična je prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Time će naša zemlja postati jedna od najtoplijih tačaka u Evropi, a kod nas će biti toplije čak i od nekih delova severne Afrike.

Beograd, Niš i Subotica biće topliji od tradicionalno vrelih gradova poput Kaira i Bengazija.

Dok se sever Afrike bori sa umerenim temperaturama, Balkan postaje centar toplotnog talasa.

Prema najnovijim podacima sa sajta "Vreme i radar", Srbija će biti jedna od najtoplijih tačaka u Evropi, a maksimalne dnevne temperature dostići će u nekim delovima i 30 stepeni Celzijusa.

Sunce "prži" od samog početka sedmice

Već od jutarnjih časova u ponedeljak osetio se značajan priliv toplog vazduha. Dok je jutro bilo prijatno s temperaturama oko 16 stepeni Celzijusa, već oko podneva živa u termometru naglo je skočila.

U većini gradova Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad i Niš, maksimalna dnevna temperatura dostigla je 23 stepena Celzijusa.

Temperaturni vrhunac u utorak

Utorak nam donosi još topliji vazduh. Prema satelitskim snimcima vremenske prognoze, "jezgro" toplog fronta pozicioniraće se iznad Balkana.

U Beogradu i Vojvodini očekuje se vrelih 27, a u pojedinim urbanim sredinama, zbog asfalta i betona, subjektivni osećaj mogao bi biti i preko 30 stepeni.

Slična situacija biće i u ostalim delovima Srbije, pa će se tako u Nišu temperature kretati između oko maksimalnih 27 stepeni Celzijusa.

Tako se najviša temperatura tokom dana očekuje u prestonici (27 stepeni), ali i na jugu zemlje, tačnije u Nišu. Isti intenzitet pratiće i krajnji sever, gde će Subotica takođe meriti maksimalnih 27 stepeni.

Nešto niže, ali i dalje veoma prijatne temperature, očekuju se u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Kragujevac, Novi Sad i Loznica beležiće 26 stepeni, dok će Užice i Novi Pazar meriti 25 stepeni. Planinski predeli ostaju nešto svežiji.

Toplije nego na Mediteranu i u Africi

Srbija će danas, 5. maja, biti toplija od mnogih mediteranskih zemalja, pa će Beograd biti topliji od gradova koji su tradicionalno sinonim za vrućinu.

Tako će se Beograđani "pržiti" na 27 stepeni, dok će u egipatskoj prestonici Kairu i u libijskom Bengaziju živa u termometru pokazivati 23 stepena.

Poređenja radi, popularne letnje destinacije poput Atine (24 stepena Celzijusa), Rima (19 stepena Celzijusa) i Antalije (23 stepena Celzijusa) biće znatno svežije od gradova u Srbiji.

Kada stiže osveženje

Kako se navodi u vremenkoj prognozi Republičkog hidrometeorolokog zavoda Srbije (RHMZ) sredinom nedelje moglo bi da se očekuje osveženje.

- U utorak posle podne i uveče očekuje nas umereno oblačno, a od srede (06.05.) promenljivo, uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa ređom grmljavinom - navode iz RHMZ.

(Blic)