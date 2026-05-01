U dve policijske akcije koje su sproveli operativci Odeljenja kriminalističke policije (OKP) novosadske policije samo protekle nedelje zaplenjeno je oko 25 kilograma narkotika, od kojih je 17 kilograma kokaina, sedam amfetamina i nešto marihuane.

Tokom akcije presecanja dilerske mreže i distribucije uhapšeni su N. S. (41) i D. P. (31) iz Smedereva i L. S. (35) sa područja Beograda, zbog sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Novosadska kriminalistička policija pronašla je i zaplenila kokain na području Mladenovca, u kamionu pored kojeg su zatečeni osumnjičeni.

Ova akcija, prema navodima našeg sagovornika, realizovana je u pravom trenutku jer su, kako se sumnja, osumnjičeni planirali da pomenutim narkotikom snabdeju ulične dilere u Novom Sadu.

Naš sagovornik ističe da je i dalje u toku operativni rad kako bi se utvrdilo ko je kokain poručio i od koga.

- Samo par dana kasnije usledila je još jedna akcija u kojoj je uhapšen Novosađanin od koga je zaplenjeno oko sedam kilograma amfetamina. Policija je uhapsila P. S. (45) iz ovog grada zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, pripadnici novosadske kriminalističke policije pronašli su amfetamin, vagu za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika – rekao je izvor.

On je dodao da snažan udar na narko-tržište u Novom Sadu nije plod slučajnosti, već dokaz superiornosti operativne taktike Odeljenja kriminalističke policije (OKP).

- Te akcije u kojima je zaplenjeno za veoma kratko vreme oko 25 kilograma narkotika ukazuju da novosadski OKP trenutno predstavlja najčvršću barijeru narko-kriminalu u regionu. Ovaj rezultat nije izolovan incident, već deo šire, sistematične ofanzive na distributivne lance koji truju ulice glavnog grada Vojvodine - objašnjava naš sagovornik.

- On ističe da se, za razliku od tradicionalnih metoda, rad novosadskih operativaca danas oslanja na naprednu analitiku i preventivno delovanje. Umesto da čekaju grešku kriminalaca, inspektori OKP-a aktivno "čitaju" kretanja na asfaltu.

- Svaka akcija, uključujući i poslednju zaplenu narkotika, planira se mesecima unapred.

Fokus nije samo na uličnim dilerima, već na presecanju glavnih čvorišta pre nego što supstance dospeju do krajnjih korisnika, prvenstveno mladih. Visok procenat osuđujućih presuda u Novom Sadu direktna je posledica kvaliteta prikupljenih dokaza na samom mestu hapšenja – od digitalnih vaga do forenzike ilegalno stečenog novca – navodi izvor.

Prema njegovim navodima, statistika za proteklu godinu potvrđuje dominaciju novosadske uprave. Grad koji je nekada bio pod pritiskom različitih kriminalnih grupa danas se navodi kao primer gde je stopa rešenih slučajeva teških krađa i trgovine narkoticima u samom vrhu na nivou države.

– Kolege iz drugih policijskih uprava sve češće govore o „novosadskoj školi“ operativnog rada, koja podrazumeva rad u strogoj konspiraciji, visok stepen obučenosti i beskompromisnu profesionalnu etiku. Ovi ljudi su nevidljivi čuvari grada. Njihov rad se ne meri brojem pojavljivanja u medijima, već stepenom bezbednosti koji svaki građanin oseća kada prošeta ulicom – navodi izvor blizak bezbednosnim strukturama.

Jasna poruka podzemlju: Nema zaštićenih

Hapšenja sprovedena uz zaplenu amfetamina i razbijanje distributivnih mreža šalju jasnu poruku svim kriminalnim strukturama – u Novom Sadu ne postoji prostor za delovanje bez posledica. Operativci OKP-a pokazali su da su uvek korak ispred, demonstrirajući hrabrost i posvećenost koja nadilazi standardne opise posla.

Dok se borba protiv narko-kriminala nastavlja, novosadski OKP ostaje čvrst stub bezbednosti, čineći elitu srpske policije na koju građani s pravom mogu biti ponosni.

Još jedna policijska akcija

Odeljenje kriminalističke policije (OKP) u Novom Sadu izvelo je još jednu efikasnu operaciju kojom je zadat ozbiljan udarac lokalnom narko-tržištu. Pod novim rukovodstvom, policija je zauzela oštar kurs nulte tolerancije za kriminal, dok je ključnu ulogu u ovoj istrazi imala saradnja sa građanima, čije su informacije omogućile operativcima da reaguju brzo i precizno.

Inspektori OKP-a su, nakon intenzivnog operativnog rada na terenu, locirali i izvršili upad u stan u kojem je neprijavljeno boravio osumnjičeni B. F. (51) iz okoline grada. Tom prilikom je zaplenjeno:

Veće količine marihuane spremne za dalju distribuciju;

Značajne količine sintetičkih droga (ekstazi i amfetamin);

Određena količina hašiša i LSD-a;

Digitalna vaga za precizno merenje i novac stečen ilegalnom trgovinom.

Svakodnevne akcije u celom gradu