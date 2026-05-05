Građani Sombora, Apatina i okolnih mesta tokom noći su osetili snažan zemljotres koji je pogodio područje kod Bezdana oko 2.35 časova, na dubini od 15 kilometara. Zabeležen je i još jedan slabiji potres, ali je prvi bio dovoljno jak da probudi mnoge i izazove uznemirenost.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili prvi snimci i reakcije. Na Instagram stranici Portal025.rs objavljen je video sa nadzorne kamere jednog domaćinstva, na kojem se vidi kako se kamera trese tokom zemljotresa jačine 4,1 stepen po Rihteru, što jasno pokazuje snagu podrhtavanja tla.

U Somboru su građani posebno osetili jačinu potresa – mnogima su se tresli kreveti, a pojedini su u prvi mah pomislili da je u pitanju eksplozija.

"Ceo krevet se tresao", "Osetilo se srušilo mi sliku sa police", "Prvi u životu, a imam 60 godina. Uplašila sam se, mislila sam da je bomba", "Jak potres. Osetio se na trećem spratu kao da smo pored šina od voza. Desetak sekundi, škripali prozori, ormari", opisali su građani Sombora.