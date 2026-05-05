Zadovoljni zaposleni su oni koji imaju dovoljno vremena za socijalni i privatni život, sportske aktivnosti i oni koji imaju dobre saradnike.

Uprkos skromnim zaradama u odnosu na zaposlene na istaknutim pozicijama u velikom kompanijama, bankama, institucijama, najzadovljniji svojim poslom su zaposleni u salonima lepote.

Istraživanje sprovedeno među 1000 zaposlenih u 20 profesija pokazalo je da su zaposleni u salonima lepote i frizeri najzadovoljniji svojim poslom, dok su građevinski radnici najmanje zadovoljni.

Visina plate nije presudna za zadovoljstvo poslom

Studija provedena u Velikoj Britaniji pokazala je da visina plate nije presudna za zadovoljstvo poslom. Suprotno, važno je da imaju interes za ono što rade, ravnotežu privatnog i poslovnog života ali i dobre i prijateljski nastrojene kolege. Manje od polovine ispitanika potvrdili su da ne menjaju posao zbog visine plate.

Iza frizera, najzadovoljniji svojim poslom su vojnici, a za njima slede kuvari i zaposleni u prodaji.

Najnezadovoljniji su bankari i finansijski stručnjaci i građevinski radnici.

- Istraživanje pokazuje da poslovna zajednica mora razmisliti o sistemu nagrađivanja i motivisanja zaposlenika i uzimati u obzir potrebe na individualnoj bazi - objašnjava profesor Keri Kuper, psiholog na Univerzitetu u Licesteru.

Šta vi mislite imaju li primanja veze sa srećom?