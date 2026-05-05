Zapadni mediji poslednjih dana bruje o neobičnim i kontroverznim navodima – mogućoj upotrebi delfina kao oružja u savremenim sukobima. U središtu pažnje našla se izjava šefa Pentagona koji je, na pitanje o takozvanim „delfinima-kamikazama“, odgovorio da takvu mogućnost „ne može ni da potvrdi, ni da negira“.

Prema pisanju medija, spekulacije su se pojavile nakon tvrdnji da Iran razmatra upotrebu obučenih morskih sisara za napade na brodove u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih pomorskih ruta na svetu.

Tvrdnje o iranskom programu

Kako prenose pojedini izvori, ideja o „delfinima-kamikazama“ nije nova. Još ranije se govorilo da je Iran navodno kupio delfine koji su bili obučeni za vojne zadatke, uključujući nošenje mina i napade na ciljeve u vodi.

Takve tvrdnje dodatno su podgrejale strahovanja o mogućim nekonvencionalnim metodama ratovanja u regionu koji je već opterećen tenzijama između Irana i zapadnih zemalja.

Pentagon ne daje jasan odgovor

U izjavi koja je izazvala pažnju, američki ministar odbrane odbacio je tvrdnje da Iran već koristi ovakvu tehnologiju, ali je ostavio otvorenu mogućnost kada je reč o američkim kapacitetima.

Prema navodima američkih medija, poručio je da ne postoje dokazi da Iran raspolaže takvim sredstvima, ali je na pitanje o SAD odgovorio da „ne može ni da potvrdi ni da negira“.

Ovakav odgovor dodatno je podgrejao spekulacije i otvorio prostor za razne teorije o postojanju tajnih vojnih programa.

Šta je stvarnost, a šta mit

Iako ideja o „delfinima-kamikazama“ zvuči kao scenario iz filma, poznato je da su tokom Hladnog rata pojedine zemlje razvijale programe obuke morskih životinja za vojne zadatke, poput detekcije mina ili zaštite luka.

Međutim, nema potvrđenih dokaza da se takvi programi danas koriste u svrhe napada, što mnoge stručnjake navodi da ove priče svrstaju u domen spekulacija i propagandnih narativa.

Šta to znači

Ovakve tvrdnje, bez obzira na njihovu realnu osnovu, pokazuju koliko se savremeni sukobi sve više oslanjaju i na psihološki efekat i informacione kampanje.

Priče o neobičnom oružju često imaju za cilj da izazovu strah, zbune javnost i pojačaju percepciju nepredvidivosti protivnika.

U narednom periodu očekuje se da će ovakve teme nastaviti da izazivaju pažnju, ali i potrebu za jasnijim razdvajanjem činjenica od spekulacija.