Nih dvoje su poslednji put viđeni juče oko 19 časova u naselju Šangaj u Inđiji, na uglu ulica Cara Dušana i Miloša Crnjanskog.

Prema prvim informacijama 29. aprila u popodnevnim, časovima, Danijel (15) i Dunja (15) su tog dana napustili školu "Milan Petrović" u Novom Sadu, uz obrazloženje da idu do prodavnice, ali se nakon toga nisu vratili. Od tog trenutka gubi im se svaki trag, a porodice, građani i policija intenzivno tragaju za njima.

Kako saznaje MONDO, Danijel (15) je nestanka bio odeven u crno. Devojčica Dunja bila je obučena u sivo. Prema nezvaničnim informacijama, njih dvoje su se uputili ka Beogradu.

Nestanak je prijavljen policiji 29. aprila u predvečernjim časovima, koja je pokrenula potragu i radi na utvrđivanju svih okolnosti pod kojima su deca nestala. Apeluje se na sve građane da, ukoliko primete decu ili imaju bilo kakve informacije, odmah pozovu broj 066/508-2385 ili obaveste najbližu policijsku stanicu.

