Anđela Ignjatović Breskvica lansirala je prvi deo albuma "Deskarado" sa četiri nove pesme, a tim povodom otkrila je detalje koji prate ovaj projekat. Dok se sumiraju utisci sa promocije, mlada zvezda se prisetila i svojih početaka, prve zarade koju je ostvarila šminkanjem, ali i predstojećeg 1. maja.

U razgovoru za Alo saznajemo kako je od roštiljanja sa tatom stigla do radnih praznika sa bendom, zašto album miriše na kokos i kako uspeva da zadrži privatnost dok njena popularnost raste iznad svih očekivanja.

Odakle ideja da uopšte pustiš fanove da budu deo jedne konferencije za medije?

-To je nešto što je Zoka smislila i jako mi je bilo drago zbog toga kada sam čula, jer meni zaista nije padalo ništa na pamet šta bismo novo mogli da uradimo da premašimo prethodnu promociju koja je zaista bila brutalna. I onda je Zoka došla na ideju da pozovemo fanove, prosto da nađemo ljude koji drže moje fan stranice i da ih pozovemo tu da dočekaju pesme s nama. Mislim da je baš bilo lepo.

Ti si dosta mlađa i verovatno nisi ispratila seriju Rubi, a mnogi tvoj naziv albuma i pesmu upoređuju sa tom Rubi i pesmom Descarada. Da li ima uopšte ikakve veze sa tim ili ne? Da li si ti Rubi naše estrade?

-Ma ne, nema. Ne znam... a obzirom da znam kako je ona završila, bolje da ne budem.

Da tvoj album nije zvuk, nego miris, kako bi on mirisao? Pošto znam da si veliki ljubitelj parfema.

-Najveći sam ljubitelj što se tiče mirisa, kokos, vanila i nešto onako da je čisto. Eto, to je ono što ja volim. Više je ovaj album ukus i miris kokosa.

Tvoj stilista Lazar je otkrio da si nosila haljinu od 10 kilograma. Kako si ti uopšte to doživela, da li je bilo teško?

-To je haljina iz spota za pesmu Descarada. To je ona cvetna velika haljina u kojoj sam zapravo igrala i vrtela se. Mislim da od adrenalina nisam ni osetila tu težinu dok nisam sišla sa pozornice. Tad su krenula leđa da me bole, tako da i dalje osetim bolove zbog toga. Ne znam, ali ga ima jako puno i znam da je vrlo teško bilo nabaviti ga. Vrlo sam ponosna što sam imala priliku da nosim tu haljinu.

Pre nekoliko tvojih izjava rekla si da su se pojavili muškarci koji ti podmeću noge što se tiče karijere. Da li su to konkretno kolege pevači ili su to neki ljudi iz senke?

-Ima ih raznih, nažalost, ali to je nešto što je normalno u svakoj profesiji. Navikla sam prosto, ne uzrujavam se nešto preterano. Pa ne, ali volim da kažem da je uvek bolje bilo kakva reakcija nego nikakva. S obzirom da ja uvek izazivam neku reakciju, super je dok je tako.

Na listi 50 najuticajnijih ličnosti u šou biznisu si se našla i ti, ali si iznad Braje i Dekija Kostića. Kako to komentarišeš?

-Šokirana sam tom informacijom zato što stvarno njih dvojicu gledam sa ogromnim poštovanjem. Ne mogu da verujem da ih poznajem i da sam imala priliku da sarađujem sa njima, tako da mislim da je totalna glupost da ja stojim iznad bilo koga tu. Stvarno mi je drago što je tako, naravno da mi je čast što sam jedna od mlađih na toj listi.

Prvi maj, samo što nije. Kako si provodila Prvi maj sa svojim vršnjacima? Da li si ona koja roštilja ili ona koja dođe na sve spremna?

-Nikad nisam nešto preterano slavila, uglavnom sam bila sa porodicom i roštiljala sa tatom. Pomagala sam mami oko spremanja, a poslednjih par godina svaki Prvi maj je radan. Provodim ga sa bendom, to mi je druga porodica, pa ću ih pre nastupa izvesti na neki ručak.

Kad pričamo o poslovima, da li je muzika nešto na osnovu čega si ti zaradila prvi novac ili si radila nešto i pre toga?

-Šminkala sam. Na početku sam se bavila šminkanjem, mislila sam da će to biti moja profesija. Prvi novac sam zaradila šminkajući devojke za svadbe i rođendane, ali sam se vrlo brzo prebacila na muziku.

Koliko ti bude smešan taj honorar za šminkanje u odnosu na sad, na primer, taj kaput koji košta više hiljada evra?

-Nije mi smešno, nego sam vrlo ponosna na sebe. Jako mi je drago što sam već sa 14-15 godina roditeljima tražila da mi pomognu da nađem neki posao, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da uzimam novac od njih. Uvek sam bila samostalna i drago mi je što sam i dan-danas takva.

Da li se nekad i dalje sama šminkaš?

-Za nastupe se šminkam sama, uvek. Dešavalo se i za neke spotove i slikanja da sam to radila. Sada imam svog Vladu koji me šminka za spotove i emisije, ali na nastupe i dalje kad idem, šminkam se sama.

Koji je to automobil koji si prvi kupila od svog honorara?

-Audi TT. To mi je u tom trenutku bio omiljeni automobil i toliko sam ga volela da sam posle godinu i po dana kupila još jedan identičan. Imala sam dva ista auta iz nepoznatog razloga, bila je velika ljubav u pitanju.

Da li roditeljima kupuješ automobile? Kako njih iznenadiš plodovima svog rada?

-Nemoj da otkrivaš sad moje iznenađenje, pusti to...

