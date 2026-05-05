Katarina i Darko Lazić godinama uživaju u ljubavi, a prethodno su oboje bili u brakovima.

Ljubav iz tinejdžerskih dana su obnovili kada su oboje potpisali papire za razvod, a Kaća se nedavno osvrnula na taj period.

- Kada sam se udala, Darko i ja uopšte nismo bili u kontaktu, nisam ni znala da on zna šta se dešava u mom život. Tek kasnije kada smo stupili u kontakt, on mi je rekao da je svaki put znao gde sam i šta radim, ja to nisam znala. On je vodio brigu o tome i čekao pravi momenat da mi se javi - rekla je ona, otkrivši šta je bio razlog kraha prethodnog braka i kada je shvatila da želi da se vrati Darku.

- Odlučila sam da se razvedem kada sa, shvatila da više nisam ispunjena. A šta je bio okidač da se vratim Darku? Pa da to nije bio Darko, ja se nikad ne bih udala, zato što je teško. Preteško je biti udata žena, previše je to žrtve, a pošto je u pitanju Darko, ljubav iz moje mladosti, ja sam pristala. Znala sam da ću pasti na njega kad god mi se javi. Uvek sam pričala da je on meni nešto posebno, nisam imala nikad objašnjenje za to. On je uvek bio slaba tačka.

"Brzo se odigrao taj razvod"

Sa bivšim suprugom, kako je otkrila, danas nije ni u kakvom kontatku.

- Nisam uopšte u kontaktu sa bivšim mužem, prekinuli smo sve tada kada smo potpisali papire za razvod, sporazumno je sve bilo. Olakšavajuća činjenica je bilo to što nemamo decu. Brzo se odigrao taj razvod, ništa me ne veže za njega. Ne žalim ni zbog jednog svog poteza. Bolje da žalim zbog nečeg što sam uradila, nego što nisam uradila - rekla je nedavno za Blic.

