Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević uručila je danas 60 rešenja majkama koje su na aprilskoj sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva u iznosu od najviše 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.

Ministarka je, prilikom svečane dodele priznanja u Palati Srbija, istakla da je briga o porodicama za Vladu Srbije i resorno ministarstvo prioritet.

"Drage majke, vaša snaga je naša inspiracija. Ova rešenja koja ćete danas dobiti su dokaz da Srbija misli na vas i da ste vi prioritet. Naš je cilj da u narednim godinama nastavimo sa ovakvim vidom podrške, da procedure budu jednostavnije i da nijedna majka ne bude sama u borbi za bolje sutra za svoju decu", rekla je Žarić Kovačević.

Poželela je dobitnicama rešenja da njihovi domovi budu ispunjeni radošću i smehom, toplinom i ljubavlju ističući da će država nastaviti da bude njihov pouzdan partner.

"Ovde u zdanju Palate Srbije svedočimo da za majke kojima smo danas uručili rešenja o dobijanju subvencija za kupovinu prve nekretnine ili izgradnju kuće počinje novo i lepše poglavlje života. Poglavlje u kojem će svoju decu odgajati u sopstvenom domu. A svi znamo koliko je to važno. Koliko je važno biti svoj na svome. Koliko je bitno imati svoja četiri zida, imati krov nad glavom i sigurno mesto gde se stvaraju uspomene i gde se gradi budućnost za vašu decu", naglasila je ministarka.

Navela je da je država je prepoznala da je put do prve nekretnine često vrlo težak, veoma stresan i pun izazova, naročito ako se zna da nije lako prikupiti novac za kreditno učešće ili za izgradnju kuće, kao i da je upravo iz tih razloga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju pokrenulo program stambene podrške za majke.

"Ove državne subvencije, čiji iznosi su najviše do 20.000 evra, nisu nikakav poklon. One su ulaganje u decu, one su zahvalnost vama, majkama koje podižete svoje porodice ovde u našoj zemlji. Vi ste te koje nose i koje će nositi najveći teret i odgovornost u porodicama i zato je zakon predvideo da se ova rešenja dodeljuju upravo vama", istakla je Žarić Kovačević.

Dodala je da je Program o subvencijama za kupovinu prve nekretnine deo politike demografske obnove i razvoja Srbije i da je svaki novi dom koji se izgradi ili kupi uz tu pomoć pobeda za demografsku sliku zemlje.

"Ohrabruje podatak da je u Srbiji u periodu od početka 2026. godine rođeno 14.166 beba, što je za 495 više nego u istom periodu prošle godine, odnosno predstavlja rast od 3,6 odsto. Ovo je važan signal da mere koje sprovodimo daju rezultate, posebno ako imamo u vidu ranije negativne demografske trendove", navela je Žarić Kovačević.

Prema njenim rečima subvencijama se podržava i lokalni razvoj.

"Bilo da kupujete stan u gradu ili gradite kuću u predivnim predelima naše zemlje, vi time stvarate život našim lokalnim zajednicama. Porodica je izvor iz kojeg sve počinje, i ako je porodica jaka, biće jaka i lokalna zajednica, a samim tim i država", kazala je ministarka.

Izrazila je zadovoljstvo što će zahvaljujući ovom programu biti rešeno stambeno pitanje još 60 porodica i navela da je od donošenja Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom i odgovarajuće uredbe 2022. godine pa do danas, odobreno 1.536 zahteva, što, kako je istakla, predstavlja isto toliko domova u kojima deca bezbrižno danas odrastaju.

Dodala je da država nastavlja da unapređuje i druge važne mere podrške porodicama.

"Želim posebno da istaknem da smo uz podršku UNDP-a, u okviru kampanje za obnovu stanovništva i demografski razvoj, pokrenuli karavan pod nazivom 'Rastimo zajedno - porodica na prvom mestu u svakom mestu'. Cilj je ne samo da okupimo roditelje i decu družeći se sa svima kroz igru, nego je cilj i da ukažemo na značaj podrške roditeljstvu - kako od strane lokalne zajednice i države, tako i da se lokalne zajednice u tom pravcu razvijaju, da podržavaju porodice", rekla je Žarić Kovačević.

Takođe, napomenula je da država poziva i privatni sektor da kroz odgovorno poslovanje i balansiranje rada i roditeljstva da podršku sa svoje strane.

"Važno je istaći da podržavamo porodice kroz saradnju sa lokalnim samoupravama gde porodice žive i ostvaruju svoja prava. Ministarstvo je nedavno dodelilo 392 miliona dinara za 64 jedinice lokalne samouprave u sprovođenju 112 mera populacione politike za koje smatramo da će najviše doprineti unapređenju uslova za život naših porodica širom Republike Srbije", navela je Žarić Kovačević. Podsetila je da država kroz Alimentacioni fond obezbeđuje ekonomsku sigurnost za decu iz razvedenih brakova.

"U ovom trenutku više od 770 dece, tačnije mislim 772 dece, koristi resurse Alimentacionog fonda i dobija svoje izdržavanje, odnosno alimentaciju iz tog fonda. Mi smo do sada, od početka primene Zakona o alimentacionom fondu, isplatili oko 33 miliona dinara", rekla je Ministarka.

Uslov za dobijanje subvencije za kupovinu prve nekretnine ili izgradnju kuće je da majka u trenutku podnošenja zahteva nema u vlasništvu ili suvlasništvu bilo kakvu nekretninu (kuću ili stan) na teritoriji Srbije.

Takođe, ukupni prihodi bračnih ili vanbračnih partnera na mesečnom nivou moraju biti niži od dve prosečne neto mesečne zarade u Srbiji. U momentu podnošenja zahteva, dete ne sme biti starije od godinu dana.