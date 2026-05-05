Fiona Hill, bivša savetnica u Beloj kući i jedna od najpoznatijih stručnjakinja za Rusiju, iznela je ozbiljne tvrdnje o načinu razmišljanja i političkom delovanju američkog predsednika Donalda Trampa. U intervjuu je ocenila da je Tramp sklon uticajima i da u svom okruženju ne vidi ravnopravne sagovornike.

Hill tvrdi da Tramp sebe posmatra u odnosu na globalne lidere poput Vladimira Putina i Si Đinpinga, ali i da ga privlači ideja moći kakvu simbolizuju monarhije. „U njegovom sopstvenom umu postoji vrlo malo ljudi koje smatra sebi ravnima“, rekla je ona.

Manipulacija bez klasičnog „kompromata“

Poseban deo njene analize odnosi se na odnos između Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina. Kako navodi, klasične metode ucene nisu nužno ključne u ovom slučaju.

„Nije nužno reč o kompromitujućem materijalu. Ono što ima veću težinu jesu priznanje, poštovanje i pohvale koje Tramp želi da dobije“, objasnila je Hill.

Prema njenim rečima, upravo takav pristup može biti efikasniji od bilo kakvih pritisaka, jer pogađa lične slabosti. „Iskusni operativci traže ranjivost i koriste je, a potreba za laskanjem može biti upravo takva tačka“, dodala je.

Teorije zavere i uticaj spolja

Hill upozorava i na Trampovu sklonost ka teorijama zavere i alternativnim narativima, što, kako kaže, povećava njegovu podložnost spoljnim uticajima.

„Tokom njegovog prvog mandata bilo je slučajeva kada je ponavljao stavove koji su se poklapali sa ruskim narativima“, istakla je ona, naglašavajući da takve poruke često dobijaju dodatno pojačanje kroz propagandne kanale.

Šta to znači

Prema oceni Hill, kombinacija potrebe za priznanjem i sklonosti ka nekonvencionalnim izvorima informacija može dovesti do toga da politički lider postane podložan uticajima – čak i bez direktne namere.

Ovakve izjave dolaze u trenutku kada se međunarodni odnosi ponovo zaoštravaju, a pitanja uticaja i informacija postaju ključna u globalnoj politici.

Ko je Fiona Hill

Fiona Hill je britansko-američka stručnjakinja za spoljnu politiku i saradnica Instituta Brookings. Tokom karijere radila je u administracijama više američkih predsednika, uključujući Džordža Buša, Baraka Obamu i Donalda Trampa.

Široj javnosti postala je poznata 2019. godine kada je svedočila pred američkim Kongresom tokom postupka opoziva protiv Trampa, upozoravajući na uticaj stranih narativa i paralelne kanale spoljne politike.