Jedno od najlepših lica Pink televizije i zaštitni znak muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, Bojana Lazić, u otvorenom intervjuu za Alo otkriva kako provodi praznik rada, ali i kroz kakve je životne škole prošla pre nego što je stala ispred kamera najgledanije televizije. Bojana ne krije da joj je priroda omiljeno utočište, ali priznaje da su u njenoj profesiji praznici često samo radni dani u kalendaru.

Na pitanje kako najradije provodi Prvi maj i da li je ove godine na odmoru ili radno, voditeljka nam je rekla:

- Prvi maj volim da provedem u prirodi, sa dragim ljudima, uz dobru energiju i smeh. Ako ne radim, onda obavezno pobegnem negde van grada da napunim baterije - započela je Bojana. Ipak, svesna je surovosti medijskog posla gde pauza gotovo i ne postoji.

- U našem poslu praznici često ne postoje, tako da sam mnogo puta radila i za Prvi maj. Ali naučila sam da i tada pronađem trenutak za uživanje. Takav je naš posao - kamera ne zna za praznike - iskrena je Bojana.

I dok se mnogi utrkuju ko će raspaliti vatru i pripremiti najbolje meso, atraktivna voditeljka ima potpuno drugačiju ulogu u društvu.

- Iskreno, više sam osoba koja dođe da uživa nego da stoji pored roštilja. Volim da jedem dobar roštilj i da uživam u atmosferi, ali nisam neko ko će se otimati oko ćumura i tiganja. Neka drugi spremaju, ja sam zadužena za raspoloženje - rekla je voditeljka kroz smeh. Kada je reč o odabiru društva, za nju nema dileme, bitna je samo iskrena emocija.

- Najlepše mi je kada su tu ljudi koje volim, bilo da su porodica ili prijatelji. Važno mi je da je atmosfera iskrena i vesela.

Prvomajski uranci često znaju da se otmu kontroli, a Bojana priznaje da je bilo trenutaka za pamćenje, mada je odlučila da ostane misteriozna i ne otkrije baš svaki detalj.

- Bilo je veselih trenutaka za pamćenje, ali neke priče ipak nisu za naslovnu stranu. Bilo je raznih zanimljivih situacija, smeha do suza i trenutaka koji se godinama prepričavaju u društvu. Ipak, neke uspomene su najlepše baš zato što ostanu među nama - ispričala nam je Bojana kroz smeh.

"Volim izazove"

Bojana je danas sinonim za uspeh i glamur, ali njen put do vrha bio je popločan ozbiljnim radom i različitim zanimanjima koja nemaju veze sa svetlima reflektora.

- Pre televizije sam prošla kroz razne poslove i mislim da me je baš to izgradilo. Radila sam u solarijumu, u restoranu, bavila se modelingom, učestvovala na izborima lepote, a kasnije pokrenula i svoj privatni biznis. Svako to iskustvo me je naučilo disciplini, radu sa ljudima i tome da se uspeh ne dobija preko noći. Danas sam na Pink televiziju, ali verujem da bez tog životnog i radnog iskustva ne bih bila osoba kakva sam sada. Volim izazove i nikada nisam volela da stojim u mestu - otkrila je Lazićeva za naš portal!

Alo/L.A.

