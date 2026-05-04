Danas oko 13 časova u Ulici Vojvode Knićanina u Novom Sadu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je automobil udario devojčicu.

Prema prvim informacijama, na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je detetu ukazala pomoć.

Kako nezvanično saznajemo, devojčica je zbrinuta na licu mesta i nalazi se u dobrom opštem stanju, bez vidljivih težih povreda.

Ulica u kojoj se nezgoda dogodila nalazi se u blizini Osnovne škole „Vasa Stajić“, zbog čega je u ovom delu grada tokom dana pojačano kretanje dece i vozila.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće, a više detalja očekuje se nakon policijskog uviđaja.

